Giá cà phê hôm nay 10-12: Cắt mạch giảm sau 6 phiên

10-12-2025 - 09:20 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đã tăng trở lại sau 6 phiên dài chỉ có giảm với Robusta; Arbica cũng tăng lại khi nguồn cung vẫn chưa cải thiện

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 10-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 10-17 USD/tấn; Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,7%-0,94%.

Giá cà phê hồi phục

Giá Robusta giao tháng 1-2026 ở mức 4.228, tăng 10 USD/tấn.

Dù mức tăng không cao nhưng đa phần trong phiên giao dịch đều duy trì sắc xanh khiến người giữ cà phê đỡ lo lắng.

Giá Arabica giao tháng 3-2026 ở mức 8.130 USD/tấn, tăng 60 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 101.000 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 10-12: Cắt mạch giảm sau 6 phiên - Ảnh 1.

Giá cà phê đã ngắt được đà giảm

Các yếu tố ảnh hưởng

Giá cà phê đã cắt được mạch giảm khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh dự báo sản lượng cà phê Brazil vụ 2025-2026 còn 63 triệu bao, tương đương 3,78 triệu tấn, giảm 2,62% so với vụ trước.

USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil vụ này giảm đến 9,75%, còn 2,22 triệu tấn. Trong tháng 11-2025, xuất khẩu cà phê của Brazil chỉ đạt 212.400 tấn, giảm đến 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, việc châu Âu hoãn quy định về chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) thêm 1 năm khiến cho các quốc gia EU tiếp tục nhập khẩu nông sản từ những khu vực tại châu Phi, Indonesia và Nam Mỹ – nơi vẫn ghi nhận tình trạng phá rừng nên cà phê từ các vùng tuân thủ EUDR không tăng giá.

Tuy nhiên, USDA dự báo vụ cà phê 2026-2027 của Brazil sẽ đạt kỷ lục 4,242 triệu tấn nên nguồn cung cà phê dài hạn dồi dào khiến giá cà phê khó nóng sốt như trước.

Xuất khẩu thuỷ sản có thể lập kỷ lục mới trong năm 2025


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

