Đây là những mẫu xe sẽ ngáng đường Mazda CX-60, CX-90 khi bán tại Việt Nam tới đây: Đều là xe châu Âu kiểu ‘cận sang’, tầm giá 1,5-2 tỷ đồng

Ngoài CX-5 thế hệ mới thì 2 mẫu xe Mazda mới lộ diện tại Việt Nam gần đây là CX-60 và CX-90 thu hút sự chú ý hơn bởi lần đầu tiên xuất hiện. Đây là những mẫu xe được định vị ở phân khúc cao hơn so với CX-5, thậm chí cả CX-8 - mẫu xe hiện có giá cao nhất của thương hiệu Nhật này tại Việt Nam.

Mazda CX-60 và CX-90 sẽ là 2 mẫu "xe cận sang" mới của hãng tại Việt Nam. Ảnh tham khảo: Visor

Từ khi ra mắt tại thị trường quốc tế, các dòng xe Mazda CX "2 số" như CX-60 hay CX-90 đã được truyền thông gọi là "xe cận sang". Mazda muốn hướng các dòng xe này tới trải nghiệm cao cấp tiệm cận xe sang. Do đó, đối thủ của bộ đôi SUV này tại Việt Nam sẽ không phải là nhóm xe phổ thông đơn thuần.

Mazda CX-60 cạnh tranh Skoda Kodiaq?

Mazda CX-60 có kích thước tổng thể 4.740 x 1.890 x 1.683 mm, trục cơ sở 2.870 mm. Con số này nhỏ hơn một chút so với CX-8 nhưng lớn hơn CX-5. Mẫu xe này có thể được xếp vào phân khúc D.

Nếu như Mazda CX-8 đối đầu Hyundai Santa Fe và Kia Sorento thì Mazda CX-60 phù hợp cạnh tranh với Skoda Kodiaq - mẫu xe 5+2 chỗ có mức giá gần 1,5 tỷ đồng đến từ Séc. Kích thước của Kodiaq cũng tiệm cận CX-60. Tại Indonesia, giá CX-60 quy đổi rơi vào khoảng 1,9 tỷ đồng.

Mazda CX-60 có thể cạnh tranh Skoda Kodiaq. Ảnh tham khảo: Drive, Đại lý

Thiết kế của CX-60 khác biệt hoàn toàn so với CX-5 hay CX-8, từ kiểu dáng cho tới các chi tiết nhận diện đặc trưng như đèn hay lưới tản nhiệt. Nội thất của mẫu xe này cũng cho thấy sự cao cấp hơn ở các thiết kế, đường chỉ khâu, phối màu vật liệu cho đến cặp màn hình 12,3 inch, HUD 10,4 inch siêu lớn cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Thiết kế nội, ngoại thất CX-60 đều khác hẳn CX-5 và CX-8. Ảnh tham khảo. T/H

Mazda CX-60 tại Indonesia sử dụng động cơ xăng e-Skyactiv G 3.3L, 6 xy-lanh, tăng áp, đi kèm hệ thống hybrid 48 volt và mô-tơ điện hỗ trợ. Cấu hình này cho mức công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Công nghệ an toàn trên CX-60 cũng tương tự CX-5 hay CX-8 với gói ADAS, camera 360 độ... và 7 túi khí.

Mazda CX-90 cạnh tranh Volkswagen Teramont?

Mazda CX-90 là mẫu xe lớn nhất hiện tại của hãng, với kích thước 5.120 x 1.994 x 1.745 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.120 mm. Với kích thước này, mẫu SUV lớn nhất của Mazda có thể sẽ cạnh tranh với Volkswagen Teramont - mẫu xe hiện có giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Phân khúc này trước đây có cả Ford Explorer nhưng hiện đã rút khỏi thị trường.

Mazda CX-90 có thể sẽ được định vị ngang hàng VW Teramont. Ảnh tham khảo: Mazda, VW

Thiết kế CX-90 cũng gần giống CX-60 với nhiều nét tương đồng từ kiểu dáng tới các chi tiết đèn, mặt ca lăng. Nội thất xe cũng tương tự với 2 màn hình lớn cùng HUD cỡ lớn. Bên trong xe bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

CX-90 giống một bản phóng lớn từ CX-60. Ảnh tham khảo: Autoblog

CX-90 cũng có một tùy chọn động cơ giống CX-60, là động cơ xăng e-Skyactiv G 3.3L dạng mild-hybrid, công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Ngoài ra, mẫu xe này còn có tùy chọn hybrid sạc điện, kết hợp động cơ xăng 2.5L bốn xy-lanh hút khí tự nhiên với mô-tơ điện và bộ pin 17,8 kWh. Tổng công suất đạt 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, giúp xe có thể chạy tối đa 42 km hoàn toàn bằng điện.

Về công nghệ an toàn, CX-90 cũng có gói ADAS cao cấp.