Apple thông báo khẩn đến người dùng iPhone

Apple vừa gửi cảnh báo quan trọng đến người dùng iPhone tại ít nhất 80 quốc gia, sau khi phát hiện một chiến dịch tấn công có chủ đích sử dụng phần mềm gián điệp tinh vi. Theo Reuters, đây là đợt cảnh báo quy mô lớn, phản ánh mức độ lan rộng của các hoạt động xâm nhập.

Thông điệp mà Apple chuyển đến người dùng đề cập nguy cơ từ các nhóm vận hành phần mềm gián điệp đánh thuê. Dù không công bố danh tính thủ phạm hay số lượng nạn nhân, Apple cho biết tổng số cảnh báo được gửi từ trước đến nay đã vượt hơn 150 quốc gia.

Apple vừa gửi cảnh báo đến người dùng iPhone tại ít nhất 80 quốc gia. (Ảnh minh hoạ)

Cùng thời điểm, Google ghi nhận những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Intellexa - nhà cung cấp công cụ gián điệp từng bị nhiều tổ chức quốc tế chỉ trích. Nhóm Threat Intelligence Group cho biết nền tảng Predator của Intellexa đang được triển khai nhằm vào hàng trăm mục tiêu.

Điểm đáng lo ngại của các công cụ này nằm ở khả năng xâm nhập thiết bị mà không cần người dùng tương tác. Chỉ một tin nhắn iMessage chứa hình ảnh độc hại cũng đủ để phần mềm gián điệp chiếm quyền kiểm soát, cho phép đối tượng tấn công đọc tin nhắn, kích hoạt micro và camera.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật phiên bản iOS mới nhất, đồng thời bật Lockdown Mode nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao như phóng viên, nhà hoạt động hay doanh nghiệp trong lĩnh vực nhạy cảm.

Một số dấu hiệu có thể cho thấy thiết bị bị xâm nhập gồm nóng máy bất thường, phản hồi chậm hoặc xuất hiện ứng dụng lạ. Trong vài trường hợp, khởi động lại máy có thể tạm thời làm gián đoạn hoạt động của phần mềm gián điệp.