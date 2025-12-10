Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thế Giới Di Động và realme ký kết chiến lược 2026: Mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, bứt tốc phân khúc trung - cao cấp

10-12-2025 - 14:11 PM | Thị trường

Sau năm 2025 nhiều thành công, realme và Thế Giới Di Động tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác bằng thỏa thuận chiến lược 2026. Cả hai đặt trọng tâm vào nhóm smartphone trung - cao cấp, nơi nhu cầu của người dùng Việt đang tăng mạnh.

Năm 2025 được xem là dấu mốc đáng nhớ của realme tại Thế Giới Di Động khi hãng ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với năm 2024.

realme liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm công nghệ và giữ vững mức giá cạnh tranh, trong khi Thế Giới Di Động không ngừng cải thiện dịch vụ và quyền lợi, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và lựa chọn thiết bị phù hợp.

Trong năm 2026, hai bên công bố mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 chữ số cho doanh thu smartphone realme tại hệ thống Thế Giới Di Động, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sức bật của các dòng sản phẩm sắp ra mắt.

Định hướng hợp tác giữa hai bên tập trung vào ba trụ cột chính: đẩy mạnh nhóm sản phẩm từ 8 triệu đồng trở lên, khác biệt hóa chất lượng dịch vụ và tiếp tục mở rộng các chương trình thu cũ đổi mới. Đây là các yếu tố được đánh giá sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh giúp realme tiếp cận sâu hơn vào nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị và trải nghiệm công nghệ.

Lễ ký kết ngày 10/12/2025 tại trụ sở Thế Giới Di Động đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu.

Phân khúc trung - cao cấp trở lên là nhóm smartphone đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ khi người dùng chú trọng nhiều hơn vào hiệu năng, các tính năng AI được tích hợp sẵn, cũng như thiết kế và độ bền.

Trong năm qua, realme đã tạo dấu ấn mạnh trong nhóm sản phẩm này, nổi bật là realme 15 Series - dòng máy được giới công nghệ đánh giá cao nhờ cấu hình AI mới, trải nghiệm trọn vẹn và mức giá hợp lý.

Đây cũng chính là dòng sản phẩm góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 30% của realme tại Thế Giới Di Động trong năm qua, tạo nền tảng vững chắc để thương hiệu tự tin mở rộng dải sản phẩm cao cấp hơn trong năm tới.

realme 15 Series từng gây cơn sốt trên thị trường smartphone tầm trung khi được trang bị loạt tính năng thường chỉ thấy trên một số mẫu máy cao cấp.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, đà tăng trưởng của realme trong những năm qua còn đến từ việc người dùng được tiếp cận sản phẩm dễ hơn thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. Các chính sách tài chính linh hoạt, khuyến mãi và trải nghiệm tại cửa hàng được cải thiện liên tục đã giúp nhiều khách hàng mạnh dạn nâng cấp lên các thiết bị giá trị cao. Trong năm 2026, chuỗi sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng các dịch vụ này hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Đại diện Thế Giới Di Động, ông Trần Đức Tín - Giám đốc Ngành hàng Viễn thông Di động - nhấn mạnh Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục đề xuất những chương trình thật sự khác biệt, mang đến trải nghiệm hấp dẫn và đáp ứng mong đợi cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ở phía realme, ông Peter Wang, CEO realme Việt Nam cho hay sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa hai đội ngũ trong thời gian qua đã mang lại những kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Ông tin rằng với sự đồng hành bền vững giữa realme và MWG sẽ không ngừng mang đến những trải nghiệm công nghệ tiên tiến và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Tiêu Dao

