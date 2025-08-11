Smartphone từ 1 thương hiệu đang ưu đãi đến 30% tại Thế Giới Di Động

“HONOR WEEK” tặng deal hời cho học sinh - sinh viên

HONOR vừa kết hợp cùng Thế Giới Di Động tung loạt ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, khách hàng khi thu cũ đổi mới sẽ được Thế Giới Di Động trợ giá lên đến 2 triệu cùng chính sách mua trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng giúp việc lên đời smartphone dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, chính sách bảo hành đến 24 tháng và dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày áp dụng cho một số dòng sản phẩm mới ra mắt cũng giúp người dùng yên tâm khi chọn mặt gửi vàng tại Thế Giới Di Động.

Thế Giới Di Động cung cấp nhiều dòng sản phẩm HONOR với các phân khúc giá khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Để chọn lựa được thiết bị công nghệ phù hợp với nhu cầu sử dụng, hãy cùng điểm qua những mẫu smartphone“hot” nhất tại Thế Giới Di Động.

HONOR X6c ưu đãi "đậm"

HONOR X6c là tân binh mới ra mắt, phù hợp với học sinh, sinh viên và người lao động khi có giá cực ‘hạt dẻ”. Với giá bán chính thức cho bản 128GB là 4.290.000 đồng và 4.690.000 đồng cho bản 256GB với 3 màu sắc thời trang là Xanh Đại Dương, Đen Bóng Đêm và Trắng Ánh Trăng.

Sản phẩm gây ấn tượng với siêu pin 5.300mAh cùng công nghệ sạc nhanh 35W. Đồng thời, thiết kế kháng nước và bụi IP64 cùng khả năng chống va đập chuẩn SGS 5 sao từ Thụy Sĩ giúp HONOR X6c bền bỉ vượt trội trước các tác động từ môi trường như mưa bão hay khói bụi.

Ngoài ra, HONOR X6c còn được trang bị nút AI vật lý, chỉ cần 1 chạm để kích hoạt các tính năng AI như dịch màn hình, xóa vật thể hay truy cập nhanh các ứng dụng trên điện thoại.

Hiện Thế Giới Di Động đang khuyến mãi giảm trực tiếp 300.000đ cho người dùng trong tháng 8, kèm ưu đãi giảm thêm 100.000 đồng khi nhanh tay sắm HONOR X6c trong dịp HONOR WEEK (8 - 17/8). Đặc biệt, khách hàng là học sinh-sinh viên hoặc tài xế công nghệ còn được tặng thêm 300.000đ (hoặc thu cũ đổi mới trợ giá 300.000 đồng).

Thế Giới Di Động đặc quyền phiên bản HONOR X6c 256GB cùng RAM mở rộng (6 + 6)GB cho khả năng đa nhiệm mượt mà.

Loạt sản phẩm HONOR có giá ưu đãi hấp dẫn vào tuần lễ HONOR Week

Với người dùng có nhu cầu cao hơn về hiệu năng, HONOR X8c chính là lựa chọn nâng cấp xứng đáng. Với sức mạnh xử lý đến từ chip Snapdragon 685 tám nhân cùng chất lượng hình ảnh sắc nét sống động của màn hình AMOLED 120Hz, HONOR X8c giúp nâng tầm trải nghiệm từ học online, lướt web, xem phim cho đến chiến game nhẹ nhàng. Đồng thời, HONOR X8c cũng sở hữu bộ nhớ trong lớn cho phép người dùng thoải mái lưu trữ hình ảnh và tài liệu học tập cần thiết.

HONOR X8c đang được bán với giá 6,87 triệu đồng cho phiên bản 8GB/256GB và 7,56 triệu đồng cho phiên bản 8GB/512GB. Tuy nhiên với mức giảm sâu 1,2 triệu đồng kèm ưu đãi 1 triệu đồng nhân dịp HONOR WEEK, người dùng đã có thể sắm HONOR X8c chỉ từ 4,67 triệu đồng. Đi kèm với đó còn có quà tặng hấp dẫn là tai nghe HONOR Choice Earbud X5 hoặc đồng hồ thông minh HONOR Band 9.

HONOR X8c được trang bị camera chính 108MP, tạo ra những bức ảnh chụp chi tiết và rõ nét, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Dành cho GenZ đam mê sáng tạo, HONOR 400 series là trợ thủ đắc lực với loạt cải tiến vượt bậc về sức mạnh nhiếp ảnh. HONOR 400 series được trang bị cụm camera chất lượng chuẩn flagship bắt trọn hình ảnh sắc nét dù ở khoảng cách xa.

Chưa dừng lại ở đó, điểm nhấn đắt giá của dòng smartphone này phải kể đến bộ công cụ AI toàn diện hỗ trợ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp ngay trên điện thoại. Từ xóa vật thể thông minh, tách nền đến chuyển ảnh tĩnh thành video ngắn, giúp người dùng biến mọi khoảnh khắc thành tác phẩm nghệ thuật chỉ với vài thao tác đơn giản.

HONOR 400 series bao gồm 3 phiên bản: 400 Lite, 400 và 400 Pro. Trong đó, Thế Giới Di Động bán đặc quyền hai phiên bản HONOR 400 Lite và HONOR 400 256GB màu đen.

Khách hàng khi mua phiên bản HONOR 400 hoặc HONOR 400 Pro sẽ được giảm trực tiếp 300.000 đồng từ chương trình HONOR WEEK cùng quà tặng tai nghe HONOR CHOICE Earbuds Clip. Đối với phiên bản HONOR 400 Lite, khách hàng sẽ nhận ưu đãi giảm 500.000 đồng (hoặc phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng) song song với ưu đãi HONOR WEEK 200.000 đồng.

Cả 3 phiên bản HONOR 400 đều đạt chuẩn kháng nước và chống bụi cùng chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS Thụy Sĩ.

Bên cạnh các sản phẩm kể trên, HONOR còn nhiều dòng smartphone đa dạng với ưu đãi hấp dẫn.