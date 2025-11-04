Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế Giới Di Động chạm mốc bán ra 1 triệu camera - doanh số tăng gấp 10 lần trong 3 năm

04-11-2025 - 13:53 PM | Thị trường

Sau 10 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động xác lập cột mốc với 1 triệu camera an ninh bán ra - trở thành nhà bán lẻ số 1 thị trường này.

Trong 2 năm qua, Thế Giới Di Động đã có những bước nhảy vọt về doanh số trong mảng phân phối camera an ninh. Năm 2024, chuỗi đã bán ra hơn 470.000 thiết bị trong 10 tháng đầu năm, tăng 3,5 lần so với năm 2023. Sang năm 2025, Thế Giới Di Động tiếp tục tăng tốc và nhanh chóng cán mốc 1 triệu sản phẩm, tương đương 220% số lượng máy bán ra và 215% doanh thu của cùng kỳ năm trước. Tính từ 2023 đến nay, số lượng camera bán ra tại Thế Giới Di Động đã tăng gấp 10 lần.

Một trong những yếu tố giúp Thế Giới Di Động nhanh chóng bứt tốc trên thị trường chính là danh mục sản phẩm phong phú, với gần 100 mẫu camera đến từ những thương hiệu hàng đầu như Ezviz, IMOU, TP-Link, Dahua, Tiandy… Với dải sản phẩm đa dạng, tích hợp nhiều tiện ích thông minh cho cả camera quan sát trong nhà và ngoài trời như điều khiển từ xa qua smartphone, quan sát ban đêm có màu, theo dõi chuyển động thông minh, còi cảnh báo... người dùng có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình, đồng thời tránh rủi ro mua phải sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng.

Thế Giới Di Động chạm mốc bán ra 1 triệu camera - doanh số tăng gấp 10 lần trong 3 năm- Ảnh 1.

Với danh mục đủ chủng loại và tầm giá, Thế Giới Di Động là địa chỉ mua sắm lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm thiết bị camera an ninh chất lượng.

Bên cạnh đó, giá bán cạnh tranh và các dịch vụ hỗ trợ mua hàng hấp dẫn cũng là điểm cộng giúp Thế Giới Di Động thu hút và giữ chân khách hàng. Chỉ từ 390.000 đồng, người mua hàng đã có thể sở hữu 1 chiếc camera an ninh với nhiều tính năng. 

Thế Giới Di Động cũng mang đến ưu đãi tài chính như xài trước - trả sau 0% lãi suất, đổi trả trong vòng 1 năm, cùng dịch vụ miễn phí lắp đặt và bảo hành tận nhà nhằm giảm bớt áp lực về chi phí cho khách hàng, nhất là với những người có nhu cầu lắp đặt nhiều camera cùng lúc. Ngoài ra, trong các dịp cao điểm mua sắm như 11/11 và Black Friday 28/11, Thế Giới Di Động còn có nhiều chương trình “siêu khuyến mãi” hấp dẫn, gia tăng thêm lợi ích cho người dùng.

Sở hữu đội ngũ sau bán hàng lớn, bao phủ khắp 34 tỉnh thành cũng là lợi thế giúp ông lớn bán lẻ hỗ trợ khách hàng toàn diện từ khâu tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp, cho đến lắp đặt và bảo hành tận nhà mà không bị cộng thêm các chi phí phát sinh. 

Thế Giới Di Động chạm mốc bán ra 1 triệu camera - doanh số tăng gấp 10 lần trong 3 năm- Ảnh 2.

Camera an ninh đang ngày càng phổ cập ở thị trường Việt Nam.

Mạng lưới cửa hàng phủ rộng được xem là "cánh tay nối dài" giúp Thế Giới Di Động chạm đến mọi ngóc ngách của thị trường, mang hàng triệu “mắt thần” an ninh đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. 

Từ chỗ chỉ được lắp đặt trong cửa hàng, nhà xưởng hay khu vực công cộng, camera an ninh nay đã trở thành thiết bị quen thuộc, thiết yếu của mỗi gia đình, giúp giám sát và bảo vệ ngôi nhà từ trong ra ngoài, góp phần ngăn ngừa trộm cắp, trông nom trẻ nhỏ, người lớn tuổi, thú cưng từ xa, phát hiện và phòng tránh các rủi ro như cháy nổ…

Thế Giới Di Động chạm mốc bán ra 1 triệu camera - doanh số tăng gấp 10 lần trong 3 năm- Ảnh 3.

Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh sở hữu hệ thống gần 3000 cửa hàng trên toàn quốc, giúp người dân thuận tiện mua sắm, lắp đặt, bảo hành các thiết bị công nghệ

Chính sự nắm bắt xu hướng nhanh nhạy và thấu hiểu nhu cầu người Việt, Thế Giới Di Động đã mang lại mang lại giá trị thiết thực trong định hướng bán lẻ, vững vàng khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường camera. 

Cột mốc 1 triệu thiết bị được bán ra chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025 không chỉ là con số ấn tượng về doanh số, mà còn là minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với thương hiệu bán lẻ quốc dân này.


Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng

Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng Nổi bật

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm Nổi bật

Ra mắt với thông số chấn động, Redmi K90 Pro Max thực sự khiến điện thoại cao cấp giá gấp đôi phải "xấu hổ"

Ra mắt với thông số chấn động, Redmi K90 Pro Max thực sự khiến điện thoại cao cấp giá gấp đôi phải "xấu hổ"

12:16 , 04/11/2025
Khoan ‘nhẹ’ 64 lỗ đã gặp ngay nguồn đất hiếm siêu chất lượng - CEO công ty khai thác không tin vào mắt mình: ‘Lần đầu tiên chúng tôi gặp hiện tượng lạ này’

Khoan ‘nhẹ’ 64 lỗ đã gặp ngay nguồn đất hiếm siêu chất lượng - CEO công ty khai thác không tin vào mắt mình: ‘Lần đầu tiên chúng tôi gặp hiện tượng lạ này’

11:26 , 04/11/2025
Giá cà phê hôm nay 4-11: Tăng vọt

Giá cà phê hôm nay 4-11: Tăng vọt

10:37 , 04/11/2025
Giá bạc giằng co ở ngưỡng quan trọng

Giá bạc giằng co ở ngưỡng quan trọng

10:02 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên