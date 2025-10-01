Thế Giới Di Động mở đặt trước smartphone gập đầu tiên có tính năng phát hiện giả mạo AI, quà tặng 12 triệu đồng

Theo thông tin từ nhà bán lẻ Thế Giới Di Động, từ ngày 1/10 - 10/10/2025, khách hàng đặt trước HONOR Magic V5 tại hệ thống này sẽ nhận bộ quà tặng giá trị đến 12 triệu đồng. Trong đó, hấp dẫn nhất là loa Harman Kardon Onyx Studio 9 (số lượng có hạn) và gói bảo hành toàn diện HONOR Premium Care+, gồm 12 tháng bảo vệ màn hình, bảo hành đến 24 tháng và 6 tháng 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất.

Smartphone gập mỏng 8,8 mm nhưng pin gần 6.000 mAh

Sau thành công của mẫu HONOR Magic V3, cộng đồng công nghệ tiếp tục hướng sự chú ý về phiên bản kế nhiệm là Magic V5.

HONOR tiếp tục đẩy giới hạn thiết kế lên một tầm cao mới với phiên bản màu trắng Ánh Trăng (Moonlight White) mỏng 4,1 mm khi mở ra và 8,8 mm khi gập lại.

Ngoài ra, với dung lượng 5.820mAh, viên pin của HONOR Magic V5 không chỉ vượt trội về con số, mà còn mở ra khả năng sử dụng dài hơi hơn, đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung.

Kết hợp giữa ngoại hình mỏng nhẹ, dung lượng pin lớn và độ bền, HONOR Magic V5 được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tiêu chuẩn "toàn diện" đối với một mẫu smartphone gập.

Với độ dày 8.8mm, HONOR Magic V5 trở thành chiếc điện thoại gập mỏng nhất thế giới hiện nay

Trước đó, HONOR Magic V5 đã thực hiện một màn trình diễn để đưa tên mình vào sách kỷ lục Guinness khi nâng thành công tổng cộng 104 kg, gồm một chiếc tủ lạnh 84kg và 20kg tạ treo cố định ở phần giữa. Đặc biệt, bản lề này chịu được tới 500,000 lần gập, cho phép gập mở ít nhất 100 lần một ngày trong 13 năm liên tục.

HONOR Magic V5 có khả năng kháng nước, bụi cùng công nghệ AI phát hiện dị vật lạ trên màn hình của thiết bị và đưa ra lời nhắc nhở người dùng nên vệ sinh máy

Công nghệ phát hiện giả mạo AI

Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là sự lên ngôi của kỷ nguyên AI, khi chỉ cần vài thao tác cơ bản, chúng ta đã có thể tạo ra loạt hình ảnh, video về người dùng giống hệt thực tế. Điều này dẫn đến việc không tránh khỏi rủi ro đi kèm, khi ngày càng có nhiều cuộc gọi mạo danh người thân bằng video AI tinh vi, khiến không ít người trở thành nạn nhân bị lừa đảo.

Hiểu rõ nỗi lo đó, HONOR đã tích hợp tính năng phát hiện giả mạo AI trên Magic V5, giúp người dùng yên tâm hơn mỗi khi sử dụng smartphone.

HONOR là smartphone gập tiên phong trong việc trang bị tính năng phát hiện giả mạo AI.

Tính năng phát hiện giả mạo AI là công nghệ bảo mật thông minh được tích hợp trên smartphone, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực. Với HONOR Magic V5, người dùng chỉ mất chừng 3 giây để điện thoại phân tích và cảnh báo ngay lập tức, hỗ trợ chủ động phòng chống rủi ro.

Đặc biệt, tính năng này hoạt động trực tiếp trong các cuộc gọi trên hầu hết ứng dụng phổ biến tại Việt Nam như Messenger, Zalo, Viber, Google Meet.

Bên cạnh đó, HONOR Magic V5 còn sở hữu một hệ sinh thái AI toàn diện phục vụ cả công việc lẫn giải trí. Trong giao tiếp, AI dịch thuật giúp trao đổi dễ dàng bất chấp rào cản ngôn ngữ, AI ghi chú hỗ trợ tổng hợp nội dung nhanh chóng và chính xác. Khi sáng tạo hình ảnh, người dùng có thể tận dụng AI xóa vật thể để loại bỏ chi tiết thừa chỉ bằng một chạm hay AI tách nền để tách chủ thể và tự động tái tạo lại các vùng ảnh bị che khuất.

