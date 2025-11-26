Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo bán Tết không rõ xuất xứ

26-11-2025 - 19:47 PM | Thị trường

Cơ quan chức năng bắt giữ số lượng lớn thực phẩm đóng gói, kẹo dẻo không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội quản lý thị trường (QLTT) số 11 trực thuộc Chi cục QLTT TPHCM ngày 25-11, đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Bình Trị Đông. Qua đó phát hiện tại đây đang chứa trữ, kinh doanh 150 kg kẹo dẻo không hiệu, không có nhãn hàng hóa, không rõ xuất xứ, không thể hiện thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng,...

Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo bán Tết không rõ xuất xứ- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra điểm kinh doanh kẹo

Trước đó, Đội QLTT số 11 cũng kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường An Lạc. Tại đây, đội đã phát hiện 3.025 gói bì phở vị đậu măng cay, không hiệu; 1.584 gói mì căn hiệu Xiao Shu Tiao Wei; 528 gói bánh Mochi hiệu YLANG LIVE, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không thể hiện xuất xứ, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng,... Trị giá số hàng vi phạm là gần 30 triệu đồng.

Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo bán Tết không rõ xuất xứ- Ảnh 2.

Nhiều loại thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng...

Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định.

Theo Chi cục QLTT TPHCM, trong những tháng cuối năm, thị trường thực phẩm có diễn biến phức tạp. Một số cơ sở kinh doanh vì trục lợi đã đưa ra thị trường các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

Từ Khóa:
bánh kẹo Tết

