Giá gạo Ấn Độ chạm mức đỉnh ba tháng

Ảnh minh họa.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 2/10/2025, với loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 355-360 USD/tấn, tăng so với mức 350-357 USD/tấn của tuần trước.

Theo các nhà giao dịch, nguyên nhân là do giá lúa trong nước tăng cao trong khi sức mua trên thị trường quốc tế vẫn còn yếu. Ông Umesh Jain, Giám đốc công ty xuất khẩu Sponge Enterprises, cho biết các khách hàng châu Phi hiện không tích cực mua vào và đang trì hoãn những đơn đặt hàng với hy vọng giá sẽ giảm.

Trong khi đó, các nhà giao dịch tại Thái Lan và Việt Nam lại lo ngại về tình hình nhu cầu toàn cầu tiếp tục ảm đạm. Theo đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này đi ngang ở mức 410 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết người mua đã ngừng các giao dịch mới kể từ tuần nghỉ lễ Giáng sinh. Nhà giao dịch này nhận xét rằng năm 2025 là một năm rất khó khăn cho cả nhà xuất khẩu lẫn thương nhân do giá cả liên tục sụt giảm.

Tương tự, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cũng không thay đổi, được chào bán ở mức 360-365 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch khá trầm lắng trong khi nhu cầu bên ngoài vẫn yếu. Các thương nhân bày tỏ lo ngại xuất khẩu gạo trong năm 2026 sẽ đối mặt nhiều khó khăn hơn do Philippines có thể tái áp đặt hạn ngạch nhập khẩu, Indonesia không còn là khách hàng lớn trong khi nguồn cung từ Ấn Độ được dự báo sẽ rất mạnh.

Trong khi đó, Bangladesh đã lựa chọn nhà thầu cung cấp 50.000 tấn gạo với mức giá 359,77 USD/tấn là công ty thương mại Bagadiya Brothers của Ấn Độ. Giá gạo ở Bangladesh đã tăng 15-20% trong năm 2025 và hiện vẫn ở mức cao bất chấp việc nước này tăng cường nhập khẩu gạo và giảm thuế.