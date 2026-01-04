Xe máy điện Honda Activa e: dáng như Lead, giá quy đổi hơn 35 triệu đồng, màn hình to, chạy hơn 100km/sạc có ra mắt Việt Nam tháng này?
Dù chưa có thông tin chính thức, Honda Activa e: được xem là ứng viên tiềm năng tại Việt Nam trong thời gian tới nhờ giá dễ tiếp cận, pin rời linh hoạt và vị trí phù hợp giữa ICON e: và CUV e:.
Theo dự kiến, Honda sẽ có sản phẩm xe máy mới tại Việt Nam trong tháng 1 này. Hiện hãng vẫn chưa tiết lộ thông tin gì về mẫu xe mới. Tuy nhiên, dựa vào các dòng sản phẩm xe máy điện của hãng đang có tiềm năng trong châu Á, có thể trông chờ cơ hội mẫu Activa e: được mở bán tại Việt Nam.
Honda Aciva e: có nhiều điểm giống CUV e:, đặc biệt là hình thức tháo pin rời linh hoạt, nhưng có thể có giá dễ tiếp cận hơn. Tại Ấn Độ, giá quy đổi của mẫu xe này tương đương khoảng 35 triệu đồng. Mẫu xe này có thể phù hợp để đặt giữa ICON e: và CUV e: đang phối ở Việt Nam khi xét về giá.
Về thiết kế, Activa e: trung thành với phong cách đã làm nên tên tuổi của dòng Activa. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn định vị LED đặt cao trên tay lái và đèn chiếu sáng LED đặt thấp. Kiểu dáng xe và sàn để chân phẳng khiến liên tưởng tới Lead, yên liền khối và tay vịn phía sau mang lại cảm giác quen thuộc, dễ sử dụng. Xe sử dụng vành đúc 12 inch tạo hình kim cương, đèn hậu LED liền mạch và các mảng ốp mượt mà, giúp tổng thể trông chắc chắn và hiện đại.
Về tiện nghi, Activa e: được trang bị màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ giao diện ngày và đêm, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành và pin, tương tự CUV e:. Màn hình điều khiển trực tiếp từ cụm nút trên tay lái, đi kèm cổng sạc USB tiện lợi cho thiết bị di động. Xe sử dụng chìa khóa thông minh với các tính năng tìm xe, khóa và mở khóa từ xa. Ở phiên bản cao, Activa e: hỗ trợ ứng dụng Honda RoadSync Duo, cho phép kết nối điện thoại, theo dõi trạng thái xe và định vị theo thời gian thực.
Điểm đặc biệt của Activa e: nằm ở giải pháp pin rời. Xe sử dụng hai pin, mỗi pin dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường tối đa khoảng 102 km sau mỗi lần sạc đầy. Người dùng có thể sạc pin tại nhà hoặc đổi pin nhanh tại trạm. Kết cấu này sẽ khiến xe bị hạn chế không gian để đồ.
Về vận hành, Activa e: được trang bị động cơ điện công suất tối đa 6 kW, mô men xoắn 22 Nm, tăng tốc 0-60 km/h trong khoảng 7,2 giây và đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Xe có ba chế độ lái gồm Econ, Standard và Sport. Đáng chú ý, Activa e: còn có số lùi điện tử tốc độ thấp, hỗ trợ quay đầu và dắt xe trong không gian hẹp, tương tự CUV e:.
Một số hình ảnh thực tế khác của Honda Activa e: tại Ấn Độ:
