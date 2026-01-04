Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuất khẩu ớt lập kỷ lục, đem về 102 triệu USD

04-01-2026 - 13:30 PM | Thị trường

Dẫn đầu nhóm rau củ xuất khẩu, sau 11 tháng đầu năm, ớt Việt đem về 102 triệu USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Sau 11 tháng đầu năm, ớt tiếp tục khẳng định vị thế “ngôi sao” trong nhóm rau củ xuất khẩu của Việt Nam khi mang về hơn 102 triệu USD, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường tăng cao mà còn cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ nét của ớt Việt trên bản đồ xuất khẩu nông sản.

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kim ngạch xuất khẩu rau củ của Việt Nam trong 11 tháng đạt khoảng 380,9 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong bức tranh chung đó, cơ cấu mặt hàng có sự phân hóa rõ rệt, với ớt giữ vai trò dẫn dắt cả về quy mô lẫn tốc độ tăng trưởng.

Cụ thể, xuất khẩu ớt đạt gần 102 triệu USD (tương đương khoảng 2.650 tỷ đồng), tăng 20,1% và ghi nhận mức cao nhất trong nhiều năm. Thành tích này giúp ớt chiếm gần 27% tổng kim ngạch xuất khẩu rau củ, trở thành mặt hàng lớn nhất trong nhóm.

Thị trường xuất khẩu ớt Việt Nam chủ yếu là Trung Quốc, Lào và Hàn Quốc, bên cạnh một phần nhỏ sang Mỹ. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất nhờ nhu cầu cao và sự chênh lệch mùa vụ. Việt Nam có lợi thế sản xuất ớt quanh năm, trong khi Trung Quốc chỉ có một đến hai vụ chính, buộc nước này phải tăng nhập khẩu để bù đắp nguồn cung.

Các giống ớt như ớt chỉ thiên và ớt hiểm đang được thị trường ưa chuộng nhờ độ cay cao, hương vị đậm, phù hợp cho chế biến và sử dụng làm gia vị.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ớt là loại gia vị được tiêu thụ phổ biến nhất trong nhóm rau củ và mang lại giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, Trung Quốc và Hàn Quốc đánh giá cao ớt Việt nhờ hương vị cay thơm đặc trưng, phù hợp với các món ăn truyền thống như lẩu, kim chi – những món không thể thiếu trong ẩm thực của hai quốc gia này.

Giá ớt xuất khẩu cũng biến động mạnh theo mùa vụ, chất lượng và nhu cầu thị trường. Trong điều kiện bình thường, giá dao động khoảng 45.000–65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng vọt. Cuối năm 2025, giá ớt trong nước và phục vụ xuất khẩu có thời điểm lên tới 120.000–150.000 đồng/kg do thương lái đẩy mạnh thu mua để kịp các đơn hàng xuất khẩu.

Xếp sau ớt, nhiều mặt hàng rau củ khác vẫn duy trì tăng trưởng nhưng quy mô còn khiêm tốn. Khoai lang đạt 32,5 triệu USD, tăng 1,5%; gừng đạt 29,4 triệu USD, tăng mạnh 30,2%. Đáng chú ý, tỏi ghi nhận mức tăng tới 91,8% nhưng kim ngạch mới đạt 21,2 triệu USD. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu súp lơ đạt 16,4 triệu USD, giảm 11,1%, trong khi cải thảo đạt 14,8 triệu USD, tăng nhẹ 1%.

Đà tăng trưởng ấn tượng của ớt cho thấy dư địa lớn cho ngành rau củ xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt nếu tiếp tục nâng cao chất lượng, kiểm soát vùng trồng và mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới.

Theo Việt Hưng

Nhịp sống thị trường

