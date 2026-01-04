Những người sắp mua điện thoại giá rẻ chú ý: Phải biết trước điều này nếu không muốn "tiền mất tật mang"

Nếu bạn nghĩ thị trường công nghệ vài năm qua đã đủ biến động, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, bởi "cơn sóng gió" sắp tới có thể còn kỳ lạ hơn nhiều.

Smartphone tầm trung: Không phải 12 GB, mà có thể chỉ còn 8 GB RAM

Một báo cáo quốc tế mới đây đã dẫn lại những dự báo đáng lo ngại từ TrendForce về thị trường năm 2026 và xa hơn. Tất cả đều xoay quanh việc giá chip RAM đang tăng vọt – một thực tế mà hẳn bạn cũng đã nghe nói đến.

Các dự án AI quy mô lớn và những trung tâm dữ liệu khổng lồ đang "hút cạn" nguồn cung chip nhớ, dẫn đến tình trạng khan hiếm và đẩy giá thành lên cao. Tại Trung Quốc, một số mẫu điện thoại đã bắt đầu tăng giá. Trong khi đó, Galaxy S26 – siêu phẩm tiếp theo được mong đợi – cũng có thể sẽ đắt đỏ hơn. Ngay cả máy tính bảng của Xiaomi và Honor cũng được dự báo sẽ tăng giá vào năm 2026.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sẽ ra sao nếu... phần cứng điện thoại bị hạ cấp?

Báo cáo mới nhất của TrendForce cảnh báo rằng giá bộ nhớ tăng cao vào đầu năm 2026 sẽ gây áp lực chi phí nặng nề lên toàn ngành công nghiệp smartphone. Ngay cả những dòng máy có biên lợi nhuận cao như iPhone cũng phải đối mặt với chi phí sản xuất gia tăng. Điều này có thể buộc Apple phải tính toán lại mức giá cho các sản phẩm mới, cũng như cân nhắc việc cắt giảm ưu đãi cho các dòng máy cũ.

Đối với các thương hiệu Android, đặc biệt là ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, bộ nhớ (RAM/ROM) vốn là điểm nhấn bán hàng quan trọng nhưng lại chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất. Do đó, giá linh kiện leo thang nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc tăng giá bán, hoặc nhà sản xuất buộc phải điều chỉnh thông số kỹ thuật trên các thiết bị.

Báo cáo cũng dự đoán rằng chi phí bộ nhớ đắt đỏ sẽ làm chậm tốc độ nâng cấp cấu hình trên toàn thị trường. Smartphone tầm trung và cao cấp có thể sẽ chuẩn hóa dung lượng DRAM ở mức thấp hơn kỳ vọng (thay vì 12 GB RAM, con số này có thể dừng lại ở 8 GB). Đáng lo ngại hơn, các thiết bị giá rẻ có nguy cơ quay về mốc 4 GB RAM.

Đây sẽ là tin không vui đối với người dùng ưa chuộng các thiết bị cấu hình mạnh giá rẻ và làn sóng “phổ cập hóa phần cứng flagship” vốn đang là trào lưu của năm 2025 có thể sẽ bị đảo ngược chóng vánh.

Các nhà sản xuất buộc phải giải bài toán cân bằng giữa chi phí và hiệu năng. Trong cuộc đua này, lợi thế sẽ nghiêng về các thương hiệu lớn – những "ông lớn" có đủ tiềm lực để chịu đựng mức giá linh kiện cao mà không cần cắt giảm tính năng hay đánh đổi khả năng cạnh tranh.

Một bước lùi đáng ngại cho trải nghiệm người dùng

Việc giới hạn smartphone giá rẻ ở mức 4 GB RAM là một nước đi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng.

Các ứng dụng hiện đại và hệ điều hành di động ngày càng "ngốn" tài nguyên. Các mạng xã hội, trình duyệt web và tính năng đa nhiệm hiện nay đều đòi hỏi nhiều hơn 4 GB RAM để có thể vận hành trơn tru.

Với dung lượng khiêm tốn chỉ 4 GB, người dùng chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình trạng ứng dụng bị tải lại liên tục, hiệu suất chậm chạp và giật lag khi chuyển đổi tác vụ. Đây thực sự là một điểm trừ lớn.

Chưa kể, điều này còn làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị. Khi các bản cập nhật phần mềm và ứng dụng trong tương lai yêu cầu cấu hình cao hơn, những chiếc điện thoại này sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Hãy cùng hy vọng rằng kịch bản tồi tệ này sẽ không trở thành hiện thực. Nếu không, hãy mua điện thoại mới từ bây giờ như một giải pháp dự phòng.