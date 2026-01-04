Giá cà phê hôm nay 4-1: Việt Nam là nguồn cung cà phê thứ 3 cho Mỹ

Hôm nay, 4-1, thị trường đang nghỉ lễ, giá cà phê trong nước tạm thời không có sự thay đổi, ở mức bình quân 98.500 đồng/kg.

Giá cà phê ổn định, dễ mua bán

Cuối tuần qua, trên các sàn giao dịch hàng hóa, giá Robusta chốt ở mức 3.954 USD/tấn; Arabica 7.880 USD/tấn cho cùng kỳ hạn giao tháng 3-2026.

Giá cà phê những phiên gần đây biến động rất nhẹ, khác với những phiên tăng, giảm 3 con số như trước đây, giúp các bên mua – bán dễ khớp giá với nhau.

Hiện tại, Việt Nam đang thu hoạch cà phê cuối vụ, đặc biệt ở khu vực Lâm Đồng cà phê chín trễ nhất.

Giá cà phê đang dần ổn định

Những con số đáng chú ý ở thị trường Mỹ

Mỹ là thị trường nhập khẩu cà phê số 1 thế giới. Số liệu từ hải quan Mỹ cho thấy trong 9 tháng năm 2025, Mỹ đã chi gần 9,9 tỉ USD để nhập 1,18 triệu tấn cà phê các loại, tăng 5% về lượng và tăng 53% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ nhập cà phê từ 93 thị trường, trong đó, 3 thị trường dẫn đầu gồm: Brazil (25% thị phần), Colombia (21%) và Việt Nam (7,1%).

Theo báo cáo của Towards F&B, quy mô thị trường cà phê Mỹ ước đạt 112,9 tỉ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 167,7 tỉ USD vào năm 2034.

Trong cơ cấu tiêu dùng, cà phê rang vẫn giữ vai trò chủ đạo, trong khi các sản phẩm cà phê chế biến sẵn và cà phê hữu cơ tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng tiêu dùng tiện lợi, an toàn và bền vững.

Dù cạnh tranh quyết liệt, nhưng cà phê Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội tại thị trường này.

Số liệu của hải quan Việt Nam, tính đến 11 tháng đầu năm 2025, Mỹ nhập từ Việt Nam hơn 79.400 tấn cà phê (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái), trị giá gần 433 triệu USD – là thị trường nhập khẩu số 6 của Việt Nam.