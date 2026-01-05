Những mẫu xe hybrid tầm giá dưới 1 tỉ đồng có thể được hưởng chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt: Giá liệu sẽ rẻ đến đâu?

Theo Nghị định 360/2025 được Chính phủ ban hành cuối tháng 12/2025, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe động cơ đốt trong cùng loại.

Nghị định cũng hướng dẫn phương pháp để xác định tỷ trọng này bằng cách so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu theo chu trình kết hợp của xe HEV với mức tiêu thụ trung bình của ô tô động cơ đốt trong (ICE) cùng dung tích xi-lanh, gọi tắt là chỉ số R.

Trước đây, các ưu đãi tương tự chỉ dành riêng cho dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV), nhưng quy định mới đã mở rộng cơ hội cho cả xe HEV vốn đang phổ biến hơn tại Việt Nam.

Để làm căn cứ đối chiếu cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm công bố mức tiêu thụ nhiên liệu xăng trung bình của xe ICE thuần xăng (FCconv). Mức tiêu thụ sẽ được công bố định kỳ trước ngày 31/3 hàng năm và lần đầu tiên dự kiến thực hiện trước ngày 31/1/2026.

Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ trực tiếp giúp giá bán xe Hybrid trở nên dễ tiếp cận khách hàng hơn, bởi mức giảm 30% thuế suất sẽ tạo ra sự chênh lệch giá đáng kể.

Dưới đây là 1 số mẫu xe dưới 1 tỉ đồng có khả năng được giảm 30% thuế TTĐB.

Toyota Yaris Cross HEV

Toyota Yaris Cross HEV là một trong những mẫu xe hybrid thành công của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Mẫu SUV cỡ B của Toyota sở hữu ngoại thất hiện đại với cụm đèn LED và bộ mâm hợp kim 18 inch. Trung tâm trong không gian nội thất là màn hình giải trí 10,1 inch cùng trần kính toàn cảnh tích hợp tấm che nắng điều khiển điện. Xe vận hành bằng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất khoảng 111 mã lực.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của phiên bản Hybrid là 3,8 lít/100 km, trong khi phiên bản thuần xăng tiêu thụ khoảng 5,95 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu giữa hai phiên bản này đạt khoảng 63,8%, đáp ứng điều kiện không quá 70% để nằm trong diện được ưu đãi thuế.

Với mức giá niêm yết cũ là 765 triệu đồng, giá bán dự kiến sau khi áp dụng thuế mới sẽ lùi về mức 710 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross HEV

Là đàn anh của Yaris Cross, Toyota Corolla Cross HEV cũng được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TTĐB.

Corolla Cross HEV có thiết kế vững chãi theo phong cách SUV toàn cầu, sử dụng khung gầm TNGA. Nội thất xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Hệ truyền động hybrid gồm động cơ 1.8L kết hợp mô-tơ điện, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ 3,67 lít/100 km. Trong khi đó, phiên bản thuần xăng 1.8V có mức tiêu thụ tương ứng là 7,55 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu thụ xăng của bản hybrid chỉ chiếm khoảng 48,6% so với bản thường, vượt xa điều kiện tối thiểu để hưởng ưu đãi.

Giá bán của mẫu xe này dự kiến sẽ giảm từ 905 triệu đồng xuống còn khoảng 830 triệu đồng từ năm 2026.

Toyota Innova Cross HEV

Liệu chiến thần dịch vụ một thời này có trở lại đường đua doanh số sau khi được giảm thuế TTĐB?

Mẫu xe đa dụng (MPV) thế hệ mới của Toyota sở hữu ngoại thất mang hơi hướng SUV với lưới tản nhiệt hình lục giác và hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED toàn phần. Khoang lái có cấu hình 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai kiểu thương gia có độ ngả và đệm chân chỉnh điện.

Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất tổng hợp 184 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của phiên bản hybrid là 4,92 lít/100 km, trong khi bản thuần xăng tiêu thụ khoảng 7,2 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu hao xăng giữa hai phiên bản là 68,3%, đáp ứng yêu cầu không quá 70% của quy định mới.

Với giá niêm yết cũ là 990 triệu đồng, mẫu xe này dự kiến sẽ giảm khoảng 90 triệu đồng, đưa giá bán về mức khoảng 900 triệu đồng sau khi hưởng ưu đãi thuế.

Honda Civic e:HEV RS

Mẫu xe là từng là ước mơ của nhiều thanh niên Việt Nam sẽ có mức giá dễ tiếp cận hơn sau khi giảm 30% thuế TTĐB.

Đây là mẫu dedan hạng C tập trung vào hiệu suất với ngoại thất thể thao. Nội thất của xe gồm 12 loa Bose, màn hình giải trí 9 inch, hệ thống an toàn Honda Sensing.

Động cơ hybrid của xe sản sinh công suất 200 mã lực, tiêu thụ trung bình 4,56 lít/100 km đường hỗn hợp. Đối với phiên bản thuần xăng RS sử dụng động cơ turbo, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là khoảng 6,52 lít/100 km. Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu giữa hai dòng xe này đạt khoảng 69,9%, vừa vặn đáp ứng điều kiện không quá 70% của quy định mới.

Với giá niêm yết ban đầu là 999 triệu đồng, sau khi áp dụng mức giảm thuế TTĐB, người dùng có thể sở hữu mẫu xe này với mức giá khoảng 910 triệu đồng.

Haval Jolion và Haval H6

Đây là hai mẫu xe tiêu biểu đến từ thương hiệu Haval của Trung Quốc. Tuy hiện nay hãng chỉ phân phối duy nhất phiên bản hybrid cho cả hai dòng xe này, nhưng nhiều khả năng 2 mẫu xe vẫn có thể được hưởng chính sách ưu đãi thuế TTĐB nhờ hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Haval Jolion hybrid sở hữu kích thước rộng rãi, hệ truyền động cho công suất 190 mã lực. Trong khi đó, Haval H6 hybrid thuộc phân khúc SUV cỡ C với sức mạnh lên tới 243 mã lực cùng không gian nội thất bọc da và cửa sổ trời toàn cảnh diện tích lớn.

H6 và Jolion là 2 mẫu xe full hybrid (HEV) hiếm hoi trên thị trường đến từ Trung Quốc.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Jolion và H6 lần lượt đạt 4,2 lít/100 km và 5,5 lít/100 km, hứa hẹn sẽ vượt qua các bài đối chiếu với mức tiêu thụ trung bình của xe thuần xăng cùng dung tích xi-lanh.

Dự kiến sau khi giảm thuế, giá bán của Jolion hybrid sẽ giảm từ 719 triệu xuống còn 655 triệu đồng, còn Haval H6 sẽ giảm từ 980 triệu xuống chỉ còn khoảng 895 triệu đồng.