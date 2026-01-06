Đông Nam Á tăng trưởng xe điện vượt xa Mỹ, Nhật - riêng Việt Nam tỷ lệ đạt gần 40%

ASEAN là một cực tăng trưởng xe điện toàn cầu

Theo báo cáo phân tích từ Viện nghiên cứu Năng lượng Ember - Vương quốc Anh, thị phần xe điện tại các nước Đông Nam Á (ASEAN) đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng, biến một khu vực vốn phụ thuộc vào xe động cơ đốt trong trở thành một trong những thị trường xe điện năng động nhất hành tinh.

Số liệu thống kê cho thấy Singapore và Việt Nam đang giữ vị trí tiên phong trong khu vực khi tỷ lệ xe điện chiếm tới khoảng 40% trong tổng số xe bán mới.

Riêng Việt Nam, nếu năm 2021, xe điện chỉ chiếm chưa tới 0,05% thị trường, thì đến nay Việt Nam đã vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới về tốc độ tăng trưởng. Theo đó, thị phần xe điện trên tổng số xe du lịch bán ra đạt mốc gần 40%, vượt nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ hay Vương quốc Anh.

ASEAN đang dần vượt qua Mỹ, Anh và Nhật Bản về tốc độ tăng trưởng thị phần xe điện (tính theo %).

Trong khi đó, Thái Lan cũng ghi nhận những kết quả khả quan với thị phần xe điện đạt mức 21%. Đáng chú ý, tổng lượng xe điện bán ra tại xứ sở chùa vàng trong ba quý đầu năm 2025 đã cao hơn cả doanh số của Đan Mạch, một quốc gia vốn có truyền thống sử dụng năng lượng sạch lâu đời.

Indonesia cũng không đứng ngoài xu thế khi ghi nhận tỷ lệ xe điện đăng ký mới đạt mức 15% trong năm 2025. Với con số này, xứ vạn đảo đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Hoa Kỳ về tỷ trọng xe điện trong danh mục xe mới bán ra.

Sự trỗi dậy của ASEAN khẳng định rằng, sự bùng nổ của phương tiện xanh không còn là đặc quyền của riêng Trung Quốc hay châu Âu. Đông Nam Á đang vươn mình trở thành một cực tăng trưởng mới, góp phần định hình lại bản đồ xe điện trên quy mô toàn cầu.

Động lực cho sự tăng trưởng﻿

Ember nhận định chiến lược phát triển kinh tế dài hạn của chính phủ các nước Đông Nam Á là nhân tố chủ chốt. Việc thúc đẩy xanh hóa giao thông không chỉ giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn hướng đến mục tiêu tạo việc làm và thu hút đầu tư FDI.

Ngoài ra, mỗi quốc gia cũng có những chính sách riêng để kích thích tăng trưởng doanh số xe điện. Đầu tiên là tại Việt Nam, sự bùng nổ của xe điện mang đậm dấu ấn của doanh nghiệp nội địa.

Các mẫu xe điện VinFast chiếm hầu hết doanh số thị trường. Tính đến tháng 11/2025, hãng xe điện này đã bàn giao 147.000 chiếc, trong đó mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3 lập kỷ lục trở thành dòng xe bán chạy nhất toàn quốc.

Không chỉ dẫn đầu về xe điện tại Việt Nam, VinFast đang tích cực mở rộng thị phần ra các quốc gia Đông Nam Á khác.

Nền tảng kinh tế vững chắc với GDP năm 2025 ước đạt 510 tỷ USD và thu nhập bình quân 5.000 USD đang khiến ô tô điện dần mất đi cái mác "tài sản xa xỉ". Khi tầng lớp trung lưu dự kiến bao phủ 55% dân số vào năm 2030, xe điện sẽ nhanh chóng trở thành phương tiện cá nhân phổ biến của người Việt.

Những yếu tố trên còn được cộng hưởng bởi bước đi quyết liệt từ phía Chính phủ. Việc triển khai các vùng phát thải thấp tại đô thị lớn, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ và các gói hỗ trợ tài chính đang tạo ra đòn bẩy trực tiếp, thúc đẩy người dân Việt Nam chuyển đổi sang xe xanh.

Tại các quốc gia ASEAN khác, làn sóng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc với những cái tên như BYD, AION hay Wuling đang đóng vai trò động lực chính. Nhờ ưu thế về giá, các dòng xe điện này nhanh chóng lấp đầy khoảng trống phân khúc mà xe xăng truyền thống để lại.

Xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc đang chiếm tỉ trọng lớn ở nhiều quốc gia ASEAN khác.

Trong năm 2025, Indonesia vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu xe điện Trung Quốc lớn thứ hai thế giới. Thực tế này phản ánh đúng xu hướng chung khi nhóm các nền kinh tế ngoài khối OECD đang đóng góp tỷ trọng chủ yếu vào sự tăng trưởng của ngành xe điện toàn cầu.

Cần làm gì để giữ vững đà tăng trưởng﻿?

Mặc dù đạt được những kết quả ấn tượng, song các chuyên gia phân tích tại Ember vẫn lưu ý rằng sự bền vững của xu hướng này phụ thuộc nhiều vào hạ tầng hỗ trợ.

Để duy trì đà tăng trưởng và đạt được các mục tiêu phát thải, việc tiếp tục đầu tư vào hệ thống trạm sạc công cộng là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi tài chính cho người mua xe vẫn cần được duy trì để tạo tính cạnh tranh so với xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Nhìn rộng ra quy mô toàn cầu, năm 2025 đánh dấu cột mốc khi hơn 1/4 số lượng xe ô tô mới bán ra trên thế giới là xe điện. Sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi như ASEAN đang định hình lại toàn bộ bản đồ công nghiệp ô tô.

Với những bước đi quyết liệt, Đông Nam Á không còn là người theo dõi mà đã thực sự trở thành một mắt xích quan trọng, dẫn dắt quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực giao thông vận tải toàn cầu.