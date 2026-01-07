Thủ phủ hoa kiểng Vĩnh Long vào vụ Tết, cúc mâm xôi hút hàng

Xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Hòa Nghĩa, xã Long Thới và thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre﻿ trước đây.

Là thủ phủ cây giống, hoa kiểng của Vĩnh Long nói riêng và miền Tây nói chung, toàn xã Chợ Lách có hơn 3.000 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng, chiếm khoảng 1/3 dân số của xã. Nằm giữa vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long nhưng xã hầu như không còn trồng lúa, công cuộc chuyển đổi cây trồng bắt đầu từ hơn 20 năm trước.

Theo UBND xã Chợ Lách, hiện toàn xã có gần 3,1 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết, tới nay đã có đầu ra khoảng 86% số hoa (tại vườn 53%, tại chợ 33%).

Các loại hoa, cây cảnh của nhà vườn tại Chợ Lách được thị trường ưa chuộng, tới nay đã được đặt mua tốt như cúc, vạn thọ, mào gà… đạt 95%; tắc (quất) cảnh đạt khoảng 90%, sản phẩm mai vàng, hoa giấy tiêu thụ khoảng 80% sản lượng. Nhìn chung các mặt hàng hoa Tết năm nay tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cũng tăng.

Chị Nguyễn Thị Thiểm (ấp An Hòa, xã Chợ Lách) cho biết gia đình chị sản xuất nhiều loại hoa kiểng bán Tết, đáng chú ý nhất là cúc mâm xôi. Gia đình chị năm nay có 1.700 cặp chậu cúc đạt chuẩn loại 1 đã được đặt cọc thu mua với giá 180.000 đồng/cặp, bắt đầu giao để chuyển ra Hà Nội.

Vườn cúc mâm xôi của gia đình chị Thiểm đã bắt đầu bung sắc, chờ xe đến rước đi.

Trong tổng số gần 3,1 triệu sản phẩm hoa kiểng của xã Chợ Lách, các loại hoa (cúc, vạn thọ, mào gà...) chiếm nhiều nhất với 1,8 triệu sản phẩm.

Vụ hoa Tết cũng là dịp nhiều lao động địa phương có thu nhập tốt, hiện nhà chị Thiểm thuê gần 10 người trẩy lá cho vườn hoa để kịp bán Tết.

Chị Bùi Thị Thúy Liễu cho biết mỗi ngày các chị làm công được trả khoảng 200.000 đồng (từ sáng đến 14h), nếu tăng ca đến cuối buổi được khoảng 300.000 đồng.

Theo UBND xã Chợ Lách, giá hoa, cây cảnh tham khảo tại các vườn năm nay tăng hơn so với năm ngoái khoảng 5-10%, trung bình 160.000 đồng/cặp hoa cúc, vạn thọ 70.000 đồng/cặp, hoa treo 60.000 đồng/cặp... Mai vàng và hoa giấy cũng tăng từ 5-10% so với năm trước.

Các cây mai chiếu thủy (còn gọi là mai chấn thủy) cũng đang được trẩy lá để chờ ngày bung nở.

Ông Trần Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách - cho biết sản lượng trái cây, cây giống, hoa kiểng năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn để thực hiện các giải pháp trữ ngọt, ngăn mặn. Xã thường xuyên thông tin về thời tiết, xâm nhập mặn để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động sản xuất.

Theo ông Nghị, xã đặt mục tiêu xây dựng Chợ Lách thành trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, hoàn thiện và phát triển quy trình sản xuất giống chủ lực, xây dựng thương hiệu hoa kiểng Chợ Lách.