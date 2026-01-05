Nhà máy xe điện Xiaomi khiến cả Trung Quốc phát cuồng: 100.000 người tranh 200 suất tham quan

Cơn sốt du lịch công nghiệp

Tờ Wall Street Journal cho hay khi Yang Xingyue nghe tin công ty công nghệ Xiaomi mở các chuyến tham quan miễn phí tại nhà máy sản xuất xe điện, cô đã gác lại mọi việc để đăng ký vé.

Nguyên nhân thì cũng dễ hiểu khi sự cạnh tranh săn vé tham quan nhà máy xiaomi là rất lớn. Sau khi Xiaomi triển khai chương trình quay số trực tuyến vào tháng 1 vừa qua để mở cửa cơ sở tự động hóa cao ở ngoại ô Bắc Kinh cho công chúng, người dân địa phương và khách du lịch đã đổ xô tham gia.

Thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Những người có sức ảnh hưởng (influencers) tìm kiếm bối cảnh chụp ảnh hoàn hảo đã phải cạnh tranh với vô số phụ huynh, những người hy vọng rằng việc tận mắt chứng kiến dây chuyền lắp ráp vận hành bằng robot có thể truyền cảm hứng cho con cái họ theo đuổi sự nghiệp công nghệ.

Hơn 100.000 người đã đăng ký quay số để giành lấy khoảng 200 suất tham quan trong tháng 12 và tháng 1, khiến việc vào thăm nhà máy EV này còn khó hơn cả việc trúng tuyển vào một số trường đại học danh tiếng.

Cô Yang, một người đam mê xe hơi, muốn cho cậu con trai 2 tuổi của mình xem cận cảnh nhà máy. Thật ngạc nhiên, cô đã trúng tuyển vào đợt tham quan tháng 3 vừa qua và được phép dẫn theo tối đa hai khách.

“Tôi đã rất may mắn”, cô Yang, một người sáng tạo nội dung 35 tuổi tại Bắc Kinh chia sẻ.

Trớ trêu thay, con trai cô Yang đã không thể đi cùng bởi Xiaomi yêu cầu trẻ em phải từ 6 tuổi trở lên mới được tham gia. Thay vào đó, cô đã đưa một người bạn đi cùng và dự định sẽ quay lại khi con trai đủ tuổi.

Đây là lần đầu tiên Yang đến thăm một nhà máy. Trong chuyến tham quan kéo dài một giờ, cô đã nhìn thấy hàng trăm cánh tay robot và máy móc tự động trên sàn nhà máy. Theo Xiaomi, nhà máy này xuất xưởng một chiếc xe mới sau mỗi 76 giây. Cô cho biết mình đã có một cái nhìn mới đầy trân trọng về tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc.

“Đó là một nhà máy công nghiệp rất tiên tiến,” cô nói. “Tôi đã nghĩ, ‘Ồ, thì ra đây là cách những chiếc xe hơi được tạo ra.’”

Theo WSJ, đây là một trong những lý do khiến du lịch công nghiệp đang bùng nổ tại Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đang khơi dậy lòng tự hào dân tộc đối với ngành sản xuất công nghệ cao, khi quốc gia vốn được biết đến là "công xưởng của thế giới" nay đã trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tiên tiến. Chính quyền thành phố gần đây đã đặt mục tiêu thu hút 20 triệu lượt khách du lịch công nghiệp hàng năm vào năm 2027.

Trong khi đó, các công ty Trung Quốc cũng đang tìm kiếm những cách thức mới lạ để kết nối với khách hàng trong thị trường cực kỳ cạnh tranh của đất nước này. Mọi người đang đổ xô đến các chuyến tham quan nhà máy do hãng xe điện NIO, nhà sản xuất sữa Mengniu, hãng bia Tsingtao và nhiều đơn vị khác tổ chức.

Xiaomi, một nhà sản xuất điện thoại hàng đầu vừa ra mắt chiếc EV đầu tiên vào năm 2024, đã bắt đầu mở các tour tham quan công cộng sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng. Công ty đã tăng số lượng suất tham quan từ 118 suất trong tháng 12 lên 126 suất trong tháng 1 để đáp ứng nhu cầu tăng cao từ các học sinh đang trong kỳ nghỉ đông.

Tìm kiếm tương lai tỷ USD

Một người mẹ giành được suất tham quan vào tháng trước cho biết, việc nhìn thấy đôi mắt con gái mình sáng rực rỡ trong nhà máy đã khiến chuyến đi từ tỉnh Hà Bắc lân cận trở nên xứng đáng.

“Cách giáo dục tốt nhất là để trẻ em tận mắt nhìn thấy sức mạnh của công nghệ,” cô viết trên mạng xã hội Xiaohongshu. “Nó hiệu quả hơn một trăm lần so với việc cứ nhắc con ‘hãy học chăm chỉ đi’.”

Theo WSJ, những phụ huynh Trung Quốc đang tìm kiếm nguồn động lực học tập tương tự cho con cái hiện đang truyền tai nhau những bí kíp để có được một suất đặt chỗ. Một lời khuyên là: Hãy chắc chắn nhấc máy nếu Xiaomi gọi đến.

“Lần đặt chỗ đầu tiên của tôi thất bại, có lẽ vì chồng tôi đã không nghe điện thoại,” một phụ nữ ở Bắc Kinh chia sẻ trên Xiaohongshu.

Trong một chuyến tham quan vào năm ngoái, một nhóm khoảng 30 khách bao gồm 5 trẻ em độ tuổi tiểu học, 3 thiếu niên và 2 cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau. Một số người còn gửi hành lý gần bàn tiếp tân. Mọi người đều dán nhãn ghi chữ “tourist” (du khách) bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Trước khi bắt đầu 15 phút di chuyển qua nhà máy, du khách được phát túi để khóa điện thoại; không được phép chụp ảnh hay quay phim. Những chiếc xe điện (giống xe chơi golf) dẫn khách đi qua những tiếng vù vù của các cánh tay cơ khí và máy móc đang đúc áp lực, dập và lắp ráp thân xe.

Sau đó, có rất nhiều khu vực để chụp ảnh. Khách tham quan có thể lái thử chiếc Xiaomi SU7, một mẫu xe có ngoại hình giống Porsche với giá khởi điểm khoảng 30.000 USD và hiện đang có danh sách chờ mua dài dặc. Du khách cũng có thể dùng bữa tại căng tin của công ty, nơi cung cấp một suất ăn có giá tương đương khoảng 2 USD.

Một phụ nữ đã đăng bức ảnh chụp phần cơm và rau mà cô ăn tại căng tin lên Xiaohongshu. “Giá rẻ, nhưng vị thực sự không ngon lắm,” cô nói. “Nếu ngày nào cũng ăn thế này thì hơi lo cho đội ngũ nhân viên làm việc chăm chỉ.”

Một số người đến chỉ để chụp ảnh tại sảnh trưng bày, nơi một chiếc SU7 màu xanh điện được treo trên trần nhà tráng gương theo hình dải Mobius. Nơi đây đã trở thành điểm nóng để check-in, một hiện tượng ở Trung Quốc khi du khách đến các địa điểm chỉ để chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi trên không gian số.

Rui Ma, người sáng lập công ty nghiên cứu Tech Buzz China, từng thực hiện các chuyến tham quan nhà máy riêng tại Xiaomi và NIO trong khuôn khổ các chuyến đi mà cô tổ chức cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Sau khi nhìn thấy trẻ em đến thăm các công ty công nghệ và triển lãm thương mại tại đây, cô đã được truyền cảm hứng để bắt đầu tổ chức một chuyến đi giáo dục đến Trung Quốc cho những học sinh trung học và sinh viên đại học có thành tích xuất sắc trên khắp thế giới.

Cô Ma, hiện đang sống tại Thung lũng Silicon, cũng muốn đưa con mình đến thăm một nhà máy như của Xiaomi, nhưng cô sẽ phải chờ thêm vài năm nữa. Các con cô hiện mới 3 tuổi và 1 tuổi.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa con đi tham quan nhà máy,” cô nói. “Nhưng giờ tôi thấy rằng, ‘Này, đó thực sự là một ý tưởng không tồi!’”

*Nguồn: WSJ