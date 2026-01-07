Tin vui dành cho người dùng điện thoại Samsung

Trước phản ánh của người dùng về tình trạng pin sụt nhanh sau khi nâng cấp lên One UI 8 (dựa trên Android 16), Samsung đã triển khai giải pháp quản lý năng lượng mới nhằm tối ưu thời lượng sử dụng trên các thiết bị Galaxy.

Theo ghi nhận từ cộng đồng người dùng, nhiều mẫu máy như Galaxy S25, Z Fold hay Galaxy Watch gặp hiện tượng hao pin ngay cả khi không sử dụng. Thời gian onscreen giảm rõ rệt, trong khi thiết bị vẫn tiêu thụ năng lượng ở trạng thái chờ.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là đến từ các ứng dụng chạy nền. Trên One UI 8, nhiều ứng dụng vẫn duy trì kết nối mạng, đồng bộ dữ liệu hoặc kiểm tra cập nhật liên tục, dẫn đến việc pin bị tiêu hao âm thầm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Samsung mang đến thay đổi mới cho điện thoại Galaxy. (Ảnh minh hoạ)

Để xử lý vấn đề, Samsung đã tăng cường cơ chế kiểm soát ứng dụng nền thông qua tính năng Sleeping Apps. Thay vì chỉ giới hạn hiệu năng toàn hệ thống như các chế độ tiết kiệm pin truyền thống, One UI 8 tập trung nhận diện những ứng dụng ít được người dùng tương tác và tự động hạn chế hoạt động của chúng.

Tính năng này được tích hợp trong mục Cài đặt > Pin > Giới hạn sử dụng nền. Sau khi kích hoạt, hệ thống sẽ phân tích thói quen sử dụng và đưa các ứng dụng phù hợp vào trạng thái “ngủ”, giúp giảm tiêu thụ năng lượng ngay cả khi người dùng không thao tác trên thiết bị.

Bên cạnh chế độ tự động, người dùng có thể chủ động phân loại ứng dụng vào nhóm ngủ thường (Regular Sleep) hoặc ngủ sâu (Deep Sleep). Trong đó, chế độ ngủ sâu sẽ ngăn hoàn toàn hoạt động nền của ứng dụng cho đến khi được mở thủ công.

Samsung cũng cho phép thiết lập danh sách các ứng dụng “luôn hoạt động” nhằm đảm bảo thông báo và dữ liệu không bị gián đoạn đối với những app quan trọng như nhắn tin, email công việc hay dịch vụ đám mây. Nhờ đó, người dùng vẫn duy trì trải nghiệm cần thiết mà không đánh đổi quá nhiều về thời lượng pin.

Sau khi thiết lập các tùy chọn trên, nhiều người dùng cho biết thiết bị có thể hoạt động bền bỉ hơn mà không cần giảm độ sáng màn hình, tắt kết nối hoặc kích hoạt chế độ tiết kiệm pin thủ công như trước.