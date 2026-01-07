Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui dành cho người dùng điện thoại Samsung

07-01-2026 - 10:32 AM | Thị trường

Samsung mang đến thay đổi mới cho điện thoại Galaxy.

Trước phản ánh của người dùng về tình trạng pin sụt nhanh sau khi nâng cấp lên One UI 8 (dựa trên Android 16), Samsung đã triển khai giải pháp quản lý năng lượng mới nhằm tối ưu thời lượng sử dụng trên các thiết bị Galaxy.

Theo ghi nhận từ cộng đồng người dùng, nhiều mẫu máy như Galaxy S25, Z Fold hay Galaxy Watch gặp hiện tượng hao pin ngay cả khi không sử dụng. Thời gian onscreen giảm rõ rệt, trong khi thiết bị vẫn tiêu thụ năng lượng ở trạng thái chờ.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là đến từ các ứng dụng chạy nền. Trên One UI 8, nhiều ứng dụng vẫn duy trì kết nối mạng, đồng bộ dữ liệu hoặc kiểm tra cập nhật liên tục, dẫn đến việc pin bị tiêu hao âm thầm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Samsung mang đến thay đổi mới cho điện thoại Galaxy. (Ảnh minh hoạ)

Để xử lý vấn đề, Samsung đã tăng cường cơ chế kiểm soát ứng dụng nền thông qua tính năng Sleeping Apps. Thay vì chỉ giới hạn hiệu năng toàn hệ thống như các chế độ tiết kiệm pin truyền thống, One UI 8 tập trung nhận diện những ứng dụng ít được người dùng tương tác và tự động hạn chế hoạt động của chúng.

Tính năng này được tích hợp trong mục Cài đặt > Pin > Giới hạn sử dụng nền. Sau khi kích hoạt, hệ thống sẽ phân tích thói quen sử dụng và đưa các ứng dụng phù hợp vào trạng thái “ngủ”, giúp giảm tiêu thụ năng lượng ngay cả khi người dùng không thao tác trên thiết bị.

Bên cạnh chế độ tự động, người dùng có thể chủ động phân loại ứng dụng vào nhóm ngủ thường (Regular Sleep) hoặc ngủ sâu (Deep Sleep). Trong đó, chế độ ngủ sâu sẽ ngăn hoàn toàn hoạt động nền của ứng dụng cho đến khi được mở thủ công.

Samsung cũng cho phép thiết lập danh sách các ứng dụng “luôn hoạt động” nhằm đảm bảo thông báo và dữ liệu không bị gián đoạn đối với những app quan trọng như nhắn tin, email công việc hay dịch vụ đám mây. Nhờ đó, người dùng vẫn duy trì trải nghiệm cần thiết mà không đánh đổi quá nhiều về thời lượng pin.

Sau khi thiết lập các tùy chọn trên, nhiều người dùng cho biết thiết bị có thể hoạt động bền bỉ hơn mà không cần giảm độ sáng màn hình, tắt kết nối hoặc kích hoạt chế độ tiết kiệm pin thủ công như trước.

5 chiếc iPhone cũ đáng "chốt đơn" nhất đầu năm 2026

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
samsung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gạo Việt Nam vừa làm một điều chưa từng có trên thế giới

Gạo Việt Nam vừa làm một điều chưa từng có trên thế giới Nổi bật

Với đà này, giá vàng sẽ ‘leo’ đến đâu?

Với đà này, giá vàng sẽ ‘leo’ đến đâu? Nổi bật

Lộ diện xe máy điện dùng pin thể rắn đầy pin đi 600km, 10 phút sạc đi 300km: Của hãng nào, giá bao nhiêu?

Lộ diện xe máy điện dùng pin thể rắn đầy pin đi 600km, 10 phút sạc đi 300km: Của hãng nào, giá bao nhiêu?

10:11 , 07/01/2026
Thái Lan đón tin không vui

Thái Lan đón tin không vui

09:40 , 07/01/2026
Dây chuyền lắp ráp 20 triệu xe xăng mỗi năm ngừng hoạt động vì ô tô điện, hàng tồn ồ ạt khiến Trung Quốc xuất khẩu vội vàng 6,5 triệu chiếc ra thế giới

Dây chuyền lắp ráp 20 triệu xe xăng mỗi năm ngừng hoạt động vì ô tô điện, hàng tồn ồ ạt khiến Trung Quốc xuất khẩu vội vàng 6,5 triệu chiếc ra thế giới

09:35 , 07/01/2026
Thương lái ồ ạt chốt hàng, nông dân thủ phủ quất cảnh kỳ vọng vụ Tết bội thu

Thương lái ồ ạt chốt hàng, nông dân thủ phủ quất cảnh kỳ vọng vụ Tết bội thu

09:12 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên