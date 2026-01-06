Ai nói Toyota chậm chuyển đổi sang xe điện?

Toyota và Lexus vừa kết thúc năm 2025 với 2,5 triệu xe bán ra tại Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, con số đáng kinh ngạc là 47% doanh số của Toyota và Lexus hiện đến từ các mẫu xe hybrid, plug-in hybrid hoặc xe thuần điện - một con số nghe có vẻ phi thực tế.

Tổng cộng, doanh số xe điện của hai thương hiệu này tăng 17,6% lên gần 1,2 triệu chiếc. Đáng chú ý, thách thức lớn nhất mà Toyota và Lexus phải đối mặt không phải là tìm kiếm người mua, mà là giải quyết các vấn đề về nguồn cung để đáp ứng nhu cầu đối với các mẫu xe hybrid cực kỳ phổ biến của họ.

Những mẫu xe thành công nhất, không ngạc nhiên, đều “gãi đúng chỗ ngứa” của người tiêu dùng Mỹ, nhưng được cải tiến thêm một chút. Grand Highlander Hybrid tăng trưởng mạnh mẽ 165% và Tacoma Hybrid tăng vọt 223%. Cả hai yếu tố này đều góp phần vào năm kinh doanh tốt nhất của thương hiệu Toyota kể từ năm 2017, và là năm kinh doanh tốt thứ tư trong lịch sử của hãng.

Tuy nhiên, không phải mọi mẫu xe hybrid của Toyota đều thành công trong năm 2025. RAV4 Hybrid giảm khoảng 13%, một phần là do việc người dùng chờ đợi phiên bản mới ra mắt vào cuối năm. Corolla Cross Hybrid cũng giảm 16% và Venza Hybrid gần như biến mất hoàn toàn vì đã bị ngừng sản xuất.

Lexus, hãng xe đạt doanh số bán hàng tốt nhất từ trước đến nay, với tổng cộng 370.260 xe bán ra (tăng 7%), cũng cho thấy một câu chuyện tương tự. Doanh số của RZ chạy hoàn toàn bằng điện giảm 34%, nhưng RX PHEV tăng 38%, TX Hybrid tăng 90% và phiên bản plug-in tăng 123%.

Trong khi đó, doanh số của LS Hybrid giảm gần 60% trong năm 2025 và thậm chí không ghi nhận được một giao dịch nào trong tháng 12,.

Thực tế tại thị trường Việt Nam, Toyota cũng là một trong những hãng mạnh tay nhất trong việc đưa về các mẫu xe hybrid, từ Camry, Corolla Cross cho đến Yaris Cross. Tuy nhiên, chưa có bất cứ mẫu xe thuần điện nào của Toyota được mở bán tại thị trường trong nước.