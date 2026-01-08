Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh kho hàng chứa 120 tấn thịt lợn bệnh bốc mùi của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

08-01-2026 - 10:46 AM | Thị trường

Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xử lý 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

Theo VTV, thịt chảy nước, ôi, thiu là biểu hiện của số thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi khi các đối tượng vận chuyển số hàng này (Ảnh: VTV1)

Để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ chỉ vận chuyển thịt vào ban đêm (Ảnh: VTV1)

Những tảng thịt đông lạnh được đựng trong những túi bao tải (Ảnh: VTV1)

(Ảnh: VTV1)

Qua hai đầu mối thu gom, số thịt lợn bệnh, lợn dịch sẽ đến điểm cuối là một cơ sở chế biến thực phẩm có tiếng để tiêu thụ (Ảnh: VTV1)

Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an xác định tổng số thịt bị nhiễm dịch gồm thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến. Có khoảng gần 2 tấn đã chế biến thành thịt hộp. (Ảnh: VTV1)

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh chỉ bán duy nhất cho công ty này (Ảnh: VTV1)

(Ảnh: VTV1)

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra và xử lý, và tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh nói trên

Cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ. (Ảnh: VTV1)

Theo Phan Trang

Phụ nữ mới

