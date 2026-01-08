Thị trường gia dụng thông minh Việt Nam tăng tốc năm 2025: Ecovacs và Tineco 'đại thắng' doanh số

Năm 2025 được xem là giai đoạn tăng tốc rõ nét của thị trường gia dụng thông minh tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc thiết bị làm sạch.

Theo thông tin từ nhà phân phối Hợp Long, tổng lượng sản phẩm Ecovacs bán ra trong năm đạt gần 70.000 chiếc, tăng 67% so với năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng rõ rệt của người tiêu dùng đối với các giải pháp làm sạch tự động.

Đại diện Ecovacs Việt Nam cho biết, trong năm qua, thương hiệu này liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với 8 mẫu mới, tập trung vào các công nghệ như lực hút cao, trạm vệ sinh tự động, AI điều hướng và giải pháp lau sàn bằng cuộn lăn Ozmo Roller.

Doanh số tăng trưởng mạnh nhất rơi vào tháng 12/2025, với mức bán ra cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số.

Song song với kết quả kinh doanh, Ecovacs cũng ghi nhận dấu ấn về mặt công nghệ khi được vinh danh tại một số giải thưởng trong nước. Tại VnExpress Tech Awards 2024, thương hiệu này vượt qua các đối thủ để giành giải “Thương hiệu máy hút bụi xuất sắc”. Một sản phẩm robot hút bụi lau nhà của hãng cũng được trao giải tại Better Choice Awards, cho thấy xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên các thiết bị tích hợp mức độ tự động hóa cao, giảm tối đa thao tác thủ công trong sinh hoạt hàng ngày.

Cùng thuộc Ecovacs Group, Tineco cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý tại thị trường Việt Nam. Theo công bố từ hãng, doanh số năm 2025 tăng gấp 4,5 lần so với năm trước, chủ yếu nhờ sự đón nhận của người dùng đối với dòng máy lau dọn tích hợp công nghệ hơi nước.

Ở quy mô toàn cầu, Tineco cho biết đã bán ra hơn 500.000 sản phẩm sử dụng công nghệ hơi nước. Theo số liệu của Euromonitor International, thương hiệu này giữ vị trí dẫn đầu về doanh số máy hút bụi lau sàn trong ba năm liên tiếp gần đây, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thiết bị đơn năng sang các giải pháp làm sạch tích hợp.

Theo đánh giá của các đơn vị phân phối, tăng trưởng của Ecovacs và Tineco tại Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và chiến lược phân phối phù hợp với thói quen tiêu dùng trong nước.

Đại diện Hợp Long cho biết, thị trường gia dụng thông minh không chỉ tăng trưởng tại các đô thị lớn mà còn bắt đầu mở rộng sang nhiều khu vực tỉnh, nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu khi sản phẩm chứng minh được hiệu quả sử dụng thực tế và có dịch vụ hỗ trợ tại chỗ.

Giai đoạn 2025–2030 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt của ngành, khi AI, IoT và tự động hóa ngày càng trở thành nền tảng trong các thiết bị gia đình, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho cả thương hiệu toàn cầu lẫn doanh nghiệp phân phối trong nước.