‘Vua xe ga’ 150cc mới trình làng giá 63 triệu đồng: ngoại hình tựa Vespa, trang bị áp đảo Honda SH Mode và Air Blade

Peugeot Motorcycles vừa gây chú ý tại thị trường Trung Quốc khi chính thức giới thiệu hai phiên bản mới của dòng xe tay ga Django thế hệ thứ tư, gồm Django Classic Gentle và Django Caferacer. Hai phiên bản này có giá bán lần lượt 16.800 nhân dân tệ và 17.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 63,2–67 triệu đồng, qua đó tiếp tục khẳng định tham vọng của thương hiệu Pháp trong phân khúc xe tay ga phong cách retro.

Ở thế hệ 2026, Peugeot Django vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế cổ điển mang đậm dấu ấn châu Âu. Logo sư tử đặc trưng được đặt trên tấm khiên phía trước, kết hợp với dải đèn LED định vị ban ngày và lưới tản nhiệt kiểu “thác nước”, tạo nên diện mạo vừa hoài cổ vừa hiện đại. Phần vè trước được tạo hình dựa trên họa tiết sư tử mô phỏng sinh học, mang lại cảm giác ba chiều rõ nét và được hoàn thiện khá tỉ mỉ.

Phiên bản Classic Gentle gây ấn tượng với phối màu đa sắc Trắng Sao – Xám Ma – Đen Carbon, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Tổng thể thiết kế hướng đến sự thanh lịch, gợi liên tưởng đến phong cảnh mùa thu châu Âu. Các chi tiết màu nâu ấm áp cùng lớp sơn mờ giúp chiếc xe toát lên vẻ “lịch lãm”, phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển, nghệ thuật hoặc giới doanh nhân.

Trong khi đó, phiên bản Caferacer lại mang cá tính hoàn toàn khác với màu sơn Crimson Streamer đỏ mờ, tạo cảm giác mạnh mẽ và nổi bật. Peugeot mô tả sắc đỏ này như hình ảnh một ngôi “sao chổi”, nhấn mạnh tinh thần tự do và chất thể thao retro. Đây là lựa chọn hướng đến những khách hàng trẻ, đề cao sự khác biệt và cá tính khi di chuyển trong đô thị.

Về kết cấu, Peugeot Django 2026 sử dụng khung thép, trọng lượng khô đạt 146 kg, chiều cao yên 780 mm. Bản Classic Gentle trang bị yên đôi chia tách, họa tiết hình thoi nhằm tăng sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Trong khi đó, bản Caferacer sử dụng yên đơn phong cách thể thao, phần đuôi nhô cao với logo Peugeot được khắc tinh xảo; yên sau có thể lắp thêm nếu cần.

Không gian chứa đồ ở mức cơ bản với cốp dưới yên đủ để chứa mũ bảo hiểm 3/4. Sàn để chân phẳng giúp tăng tính linh hoạt khi chở đồ. Bình xăng dung tích 8,5 lít, cho tầm hoạt động kết hợp khoảng 300 km, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Dù mang dáng dấp cổ điển, Django 2026 vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Xe sở hữu màn hình TFT kỹ thuật số sắc nét, hệ thống khóa thông minh Smartkey, khả năng khởi động không cần chìa và lốp Michelin City Grip. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau gắn bên hông có thể điều chỉnh tải trọng, ưu tiên sự êm ái nhưng vẫn đảm bảo ổn định khi vào cua hay phanh gấp. Hệ thống phanh đĩa trước – sau kết hợp ABS hai kênh giúp tăng cường an toàn khi vận hành.

Peugeot Django 2026 sử dụng động cơ Easymotion dung tích 149,6cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ cho công suất tối đa 14,4 mã lực và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố khoảng 2,7 lít/100 km, nhỉnh hơn Honda SH Mode về sức mạnh và không thua kém nhiều so với Air Blade 160.

Thay vì chạy đua hiệu suất, Peugeot Django 2026 tập trung vào yếu tố thiết kế và bản sắc. Với hai phong cách “thanh lịch cổ điển” và “retro thể thao”, mẫu xe này được xem là lựa chọn mang tính thẩm mỹ cao, dành cho những người coi xe tay ga không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là sự thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.