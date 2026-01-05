Honda HR-V thay lọc gió tại xưởng chính hãng tốn gần 3,5 triệu đồng, gấp 10 lần tiền mua rồi tự thay

Một chủ xe Honda HR-V đời mới vừa chia sẻ trên diễn đàn Reddit về hoá đơn dịch vụ tại đại lý khiến cộng đồng lái xe tranh luận về vấn đề phí dịch vụ và các khoản phụ thu không rõ ràng, đặc biệt liên quan đến lọc gió điều hòa trong quá trình thay dầu định kỳ.

Bài phản ánh của người dùng mạng xã hội Reddit sau khi được dịch sang tiếng Việt. Ảnh chụp màn hình

Theo phản ánh, trong mỗi lần thay dầu tại đại lý, chủ xe bị tính thêm khoảng 130 USD (gần 3,5 triệu đồng) cho việc thay lọc gió điều hòa, dù đây là bộ phận khá đơn giản và chi phí linh kiện thực tế rất thấp. Chủ xe cho biết kể từ khi xe đạt khoảng 30.000 dặm (48.000km), mỗi lần vào hãng kiểm tra và thay dầu đều xuất hiện khoản thay lọc gió điều hòa kèm theo, và đến khi xe chạy hơn 51.000 dặm (82.000km), bộ lọc này đã bị thay tới 4 lần theo hóa đơn dịch vụ.

Giá thực tế của lọc gió điều hòa loại tiêu chuẩn dành cho nhiều dòng xe Honda và Acura tại các nền tảng bán phụ tùng trực tuyến chỉ rơi vào khoảng 11–25 USD (290.000-660.000 đồng), thậm chí các sản phẩm không chính hãng tương đương có giá thấp hơn, và phiên bản cao cấp với than hoạt tính cũng chỉ bán khoảng 45 USD (gần 1,2 triệu đồng). Trong khi đó, việc thay lọc gió điều hòa trên các mẫu như HR-V hay CR-V được đánh giá là đơn giản, thường chỉ cần tháo hộc để đồ bên phụ là có thể tháo và thay thế. Quá trình này chỉ mất vài phút.

Lọc gió điều hòa nói chung là bộ phận dễ thay thế. Ảnh: Carscoops

Những tranh luận này làm nổi bật mối quan tâm của nhiều chủ xe về sự minh bạch trong dịch vụ bảo dưỡng đại lý, khi các khoản phụ thu cho phụ tùng rẻ tiền nhưng bị gộp chung vào mức giá dịch vụ cao khiến người dùng cảm thấy không thoả đáng. Một số ý kiến trong cộng đồng cho rằng với những bộ phận dễ tiếp cận như lọc gió điều hòa, khách hàng hoàn toàn có thể tự mua linh kiện và tự thay hoặc lựa chọn gara độc lập để tiết kiệm chi phí.

Vấn đề đại lý “upsell” dịch vụ hay cộng thêm chi phí không phải chuyện mới, nhưng những chia sẻ gần đây cho thấy người dùng ngày càng nhạy cảm hơn về từng khoản phí dịch vụ, đặc biệt khi họ có nhiều lựa chọn thông tin về giá linh kiện và cách tự thực hiện bảo dưỡng cơ bản.