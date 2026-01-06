Dự báo về giá heo hơi Tết Bính Ngọ 2026, khó lên tới 80.000 đồng/kg?

Thời gian gần đây, giá heo hơi Tết bắt đầu tăng trong bối cảnh nhu cầu vào cuối năm tăng lên, phục vụ cho các dịp lễ, Tết.



Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, thông tin về nguồn cung và giá heo hơi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trong khi đó, nguồn cung thời gian qua cũng chịu ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh. Số liệu từ Cục Chăn nuôi và Thú y cho thấy năm 2025, tổng số gia súc bị chết và cuốn trôi khoảng 47 ngàn con.

Dịch bệnh cũng khiến số heo chết và tiêu hủy là 1,27 triệu con, tăng hơn 13 lần so với năm 2024, đỉnh dịch tập trung vào tháng 7-8 và chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Hiện, giá heo hơi đang duy trì ở mức 64.000 - 69.000 đồng/kg, tùy địa phương.

Chiều ngày 6-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định giá heo có xu hướng tăng song đảm bảo Tết này không thiếu thịt heo.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết tổng sản lượng thịt heo hơi năm 2025 ước đạt 8,66 triệu tấn, tăng 4,3% (đạt 98,9% so với kế hoạch đặt ra (kế hoạch là 8,75 triệu tấn). Dự báo từ nay đến trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, nhất là thịt, trứng sẽ tăng lên từ 5-10% so với bình quân các tháng trong năm 2025 (nhu cầu thịt các loại khoảng 350 - 450 ngàn tấn/tháng, khoảng 1,5 - 1,6 tỉ quả trứng gia cầm…).

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, với tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát chặt chẽ, nhu cầu tăng nên người dân yên tâm tái đàn gia súc, gia cầm. Về cơ bản thị trường sẽ ổn định, giá heo hơi dao động quanh mức 70.000 đồng/kg, cân đối cung - cầu đảm bảo không bị thiếu hụt thực phẩm trong dịp lễ, Tết.

"Theo quy luật thị trường, dịp cuối năm giá thường tăng khoảng 5 - 10%. Dự báo giá heo sẽ xoay quanh mức dưới 75.000 đồng/kg, khó có khả năng lên đến mức 80.000 đồng nếu duy trì tốt việc kiểm soát dịch bệnh" - ông Đăng nhận định.