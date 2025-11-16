Ghi nhận ngày 15/11 cho thấy, giá lợn hơi trên cả nước phổ biến chỉ quanh 46.000 - 50.000 đồng/kg; miền Bắc chủ yếu 47.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Nam 47.000 - 50.000 đồng/kg. Nhiều địa phương giá lợn giảm xuống dưới 50.000 đồng/kg kéo dài suốt nhiều ngày, khiến người nuôi “càng bán càng lỗ”. Mặt bằng giá này cho thấy giá lợn hơi đã rơi về vùng đáy kể từ sau giai đoạn biến động vì dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Điều đáng nói là chỉ ít tháng trước, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Đầu năm 2025, giá lợn hơi ở nhiều địa phương từng vọt lên hơn 80.000 đồng/kg được coi là “đỉnh” trong nhiều năm. Đợt giá lợn tăng cao kéo dài đủ lâu để tạo cảm giác thị trường bước vào chu kỳ thuận lợi mới. Từ đó, làn sóng tái đàn lan rộng trên cả nước: hộ chăn nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp mạnh tay vay vốn mở rộng chuồng trại, tăng đàn với kỳ vọng giá cao sẽ ít nhất duy trì đến dịp Tết.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho biết, thời gian qua dù dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh, người dân, doanh nghiệp vẫn liên tục báo tăng đàn, thậm chí có đơn vị nhân quy mô lên gấp nhiều lần để “đi trước đón đầu” nhu cầu.

Trong khi đó sức mua trên thị trường lại suy yếu rõ rệt. Người tiêu dùng có dấu hiệu thắt lưng buộc bụng trước những bất định về kinh tế và thời tiết. Mùa mưa bão kéo dài ở nhiều vùng khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tươi sống, trong đó có thịt lợn chững lại.

Giá lợn hơi giảm mạnh, song giá thịt lợn trên thị trường vẫn chưa giảm tương xứng.

Ngoài ra, những lo ngại kéo dài về an toàn thực phẩm, những vụ việc thịt bẩn, thịt không rõ nguồn gốc cũng làm một bộ phận người tiêu dùng giảm tần suất mua thịt lợn tươi, chuyển sang sản phẩm chế biến, thịt mát hoặc đổi hẳn sang cá, gà, trứng.

"Nhu cầu không tăng tương xứng so với nguồn cung nên giá lợn hơi giảm sâu để kích cầu. Tuy nhiên, giá thịt lợn bán lẻ không giảm tương xứng nên trong đợt giảm mạnh này, người chăn nuôi lỗ nặng", ông Đoán nói.

Ông Lê Xuân Huy - Phó Tổng giám đốc Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam - cho rằng, rất khó dự đoán chính xác khi nào giá lợn hơi sẽ ngừng rơi, bởi tất cả phụ thuộc vào sức mua. Theo ông Huy, có ba yếu tố đang tác động mạnh nhất tới giá thịt lợn gồm: Người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng, giảm ăn thịt để tiết kiệm; nguồn thịt nhập khẩu tiếp tục tràn về và giá thịt lợn trên thế giới, nhất là tại các nước lân cận vẫn thấp hơn Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, trong quý III, lượng thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu đạt hơn 280.000 tấn, trị giá 547,5 triệu USD, tăng 27,7% và trị giá tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn hàng từ châu Âu, Brazil, Mỹ… vào Việt Nam với mức giá khá cạnh tranh, đặc biệt là ở phân khúc thịt mảnh và thịt đông lạnh phục vụ chế biến. Ở “sân chơi” này, doanh nghiệp chế biến chủ yếu quan tâm đến giá và chất lượng, ít phân biệt nội - ngoại, nên thịt nội buộc phải cạnh tranh trực diện với hàng nhập trong thế bất lợi về chi phí sản xuất.

Theo ông Huy, thông lệ thị trường cho thấy nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng vào dịp lễ, cuối năm, Tết nhưng “giá sẽ tăng đến đâu vẫn là ẩn số”. Dù vậy, ông Huy dự báo cuối năm sẽ không thiếu thịt lợn bởi doanh nghiệp và người nuôi vẫn duy trì một tỷ lệ tăng đàn tự nhiên.

"Trước đây, trọng lượng lợn xuất chuồng phổ biến chỉ 90-100 kg, nay do giá thấp, các chủ trang trại có xu hướng ghìm đàn, nuôi đến 120 kg mới bán. Tính trên tổng đàn, động thái này làm sản lượng thực tế tăng thêm khoảng 10-15%, đủ để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong cao điểm cuối năm ngay cả khi không mở rộng tái đàn ồ ạt", ông Huy nhận định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, ngành chăn nuôi lợn đang dần phục hồi sau cú sốc dịch tả lợn châu Phi, song tốc độ còn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt và tâm lý thận trọng trong tái đàn.

Ước tính đến cuối tháng 10, tổng đàn lợn trên cả nước đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Một số địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng cao nhờ áp dụng an toàn sinh học, liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ…