Honda EM1 có thể ra mắt Việt Nam tuần này: Giá quy đổi 42 triệu đồng, dáng như ICON e:, đổi pin được, tầm vận hành dễ gây đắn đo

06-01-2026 - 17:17 PM | Thị trường

Honda EM1 e: được xem như ICON e: bản cao cấp, hướng tới người dùng trưởng thành thay vì đối tượng học sinh sinh viên như "đàn em".

Ngày 10/1, Honda Việt Nam dự kiến sẽ giới thiệu mẫu xe máy điện mới Việt Nam. Hãng không tiết lộ bất cứ thông tin gì, bao gồm cả hình ảnh nhá hàng, khiến dân tình đưa ra nhiều đồn đoán về mẫu xe mới. Ngoài Activa e:, một mẫu xe máy điện khác được xem là ứng viên sáng giá là Honda EM1 e:, bởi đây là một mẫu xe giá dễ tiếp cận và đã được phân phối ở một số nước Đông Nam Á khác như Philippines, Indonesia…

Honda EM1 e: trong sự kiện ra mắt thị trường Indonesia hồi cuối năm 2023. Ảnh: Warungasep

Honda EM1 e: được xem là phiên bản tiện dụng hơn của mẫu ICON e: đã được bán ở Việt Nam, vẫn hướng tới nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị, đặc biệt là người dùng trẻ nhưng khả năng đổi pin linh hoạt hơn.

Dù là xe máy điện, Honda EM1 e: vẫn sở hữu cấu trúc của một mẫu tay ga truyền thống như Lead. EM1 e: sở hữu cụm đèn pha và đèn định vị đặt trên yếm trước, trong khi đèn xi-nhan được tích hợp hai bên phần đầu xe. Xe sử dụng màn hình hiển thị LCD, có hộc đồ nhỏ phía trước tích hợp cổng sạc điện thoại nhưng vẫn dùng chìa khóa cơ. Đây bị xem là điểm trừ so với Yamaha NEO's đã được trang bị smartkey.

Có thể thấy Honda EM1 e: chia sẻ nhiều điểm chung với ICON e:. Ảnh: Honda

Xe sử dụng khung thép ống, phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc đôi phía sau, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Về vận hành, Honda EM1 e: được trang bị mô tơ điện đặt trong bánh sau, cho công suất tối đa 1,5kW tương tự ICON e: nhưng mạnh hơn một chút về lực kéo (90Nm so với 85Nm).

Hệ thống vận hành lấy năng lượng từ pin rời Honda Mobile Power Pack e: 50V, cho phép tháo ra để sạc riêng. Để sạc pin, người dùng có thể sử dụng bộ sạc Honda Power Pack Charger e:, với thời gian sạc khoảng 2,7 giờ cho mức từ 25 - 75% và khoảng 6 giờ để sạc đầy từ 0 - 100%.

Ngoài ra, người dùng còn có thể đến tủ pin để trao đổi pin đã được sạc đầy. Hệ thống tủ pin này dự kiến sẽ được lắp đặt rộng rãi ở Việt Nam trong năm 2026 này. Do đó, đây có thể xem là điểm cộng cho mẫu xe máy điện mới của Honda nếu được đưa về Việt Nam, khi ICON e: trang bị pin dưới sàn nhưng lại không phải loại có thể đổi pin nhanh chóng tại tủ pin.

Cách bố trí pin là điểm trừ lớn của Honda EM1 e:. Ảnh: Honda

Tuy nhiên, bộ pin này được bố trí tương tự Honda CUV e: khi chứa trong cốp, do đó ảnh hưởng khá lớn để không gian chứa đồ với cốp chính chỉ có dung tích 3,3 lít.

Ngoài ra, có một điểm trừ khác có thể khiến người Việt đắn đo khi xuống tiền. Đó là Honda EM1 e: chỉ có tầm vận hành tới 48km khi chạy ở chế độ ECO. Với tầm hoạt động như thế này, việc nạp điện sẽ diễn ra khá thường xuyên và đó là điều người dùng không mong muốn. Do đó, tủ đổi pin sẽ là giải pháp hợp lý để đây không còn là khuyết điểm. Nhưng điều này chỉ có thể đạt được khi Honda lắp đặt tủ đổi pin dày đặc khắp nơi như trạm xăng, để người dùng không phải đau đầu tìm chỗ nạp điện với lượng quãng đường ít ỏi còn lại.

Tầm vận hành cũng là vấn đề, nhưng có thể bù lại bằng tủ đổi pin. Ảnh: Kompas Otomotif

Về giá bán, nếu về Việt Nam, nhiều khả năng Honda EM1 e: sẽ có giá cao hơn ICON e: - mẫu xe đang nằm ở tầm giá dưới Vision một chút (giá trên dưới 27 triệu đồng). Để tham khảo, giá tại Philippines tương đương với 42 triệu đồng (ngang ngửa Lead), trong khi giá ở Indonesia tương đương 63 triệu đồng. Dự kiến giá bán ở Việt Nam (nếu có) sẽ sát thị trường Philippines hơn bởi Honda ICON e: ở Indonesia có giá tương đương 44 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với giá ở Việt Nam.

Theo Thanh Linh

Đời sống và Pháp luật

honda, EM1 e:

