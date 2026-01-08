Giá bạc sáng ngày 8/1: quay đầu giảm

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay quay đầu giảm. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.964.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.056.000 đồng/lượng (bán ra). Từ đầu năm 2026, giá bạc đã chứng kiến mức tăng hơn 10%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 79.039.802 đồng/thỏi (mua vào) và 81.493.130 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:36 ngày 8/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 78,6 USD/ounce.

Giá bạc đã tăng lên khoảng 79 đô la mỗi ounce vào thứ Ba, tiến sát mốc 80 USD rồi lại quay đầu giảm.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đã tạo thêm một lớp rủi ro địa chính trị mới, hỗ trợ nhu cầu đối với các kim loại trú ẩn an toàn. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng Tổng thống Donald Trump đã đe dọa hành động quân sự thứ hai nếu tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodriguez, không tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.

Các nhà đầu tư tiếp tục xem xét dữ liệu sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến và những bình luận ôn hòa từ một quan chức chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang về rủi ro thị trường lao động, trong khi chờ đợi một loạt báo cáo việc làm của Mỹ trong tuần này.

Mặc dù vậy, thị trường hiện đang định giá hơn 80% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này. Đà tăng của bạc còn được củng cố bởi những lo ngại về nguồn cung và nhu cầu mạnh mẽ từ cả mục đích sử dụng công nghiệp và dòng vốn đầu tư.