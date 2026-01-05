Giá bạc tăng hơn 160% trong 1 năm: Kênh trú ẩn an toàn?

Tăng hơn 160% trong một năm

Tại Việt Nam, thị trường đầu tư bạc còn khá mới mẻ và chưa thực sự phát triển bài bản như vàng. Bạc từ trước đến nay chủ yếu gắn với trang sức, đồ mỹ nghệ hoặc một số ứng dụng công nghiệp quy mô nhỏ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cùng với sự lan tỏa của thông tin thị trường quốc tế và xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư, bạc bắt đầu được một bộ phận nhà đầu tư cá nhân quan tâm.

Thực tế cho thấy, khi giá vàng liên tục lập mặt bằng cao mới, vượt xa khả năng tích lũy của nhiều người dân, bạc trở thành lựa chọn thay thế hợp lý hơn về mặt vốn. Với cùng một số tiền, nhà đầu tư có thể mua được lượng bạc lớn hơn, từ đó dễ tham gia thị trường và linh hoạt hơn trong giao dịch.

Những ngày đầu năm 2026, giá bạc trong nước ở mức 75 triệu đồng/kg. Tuy đây không phải mức đỉnh lịch sử vì có thời điểm cuối năm 2025, giá bạc tăng lên 83 triệu đồng/kg nhưng tính chung trong 1 năm qua đã tăng hơn 160%, cao gấp đôi so với vàng.

Anh Nguyễn Đức Minh (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Đầu năm 2025, khi phần lớn người dân chọn kênh đầu tư vàng và chứng khoán thì tôi quyết định phân bổ khoảng 500 triệu đồng để đầu tư bạc vật chất. Thời điểm đó, bạc chưa thực sự được chú ý nhưng tôi vẫn quyết định đầu tư và đến cuối năm nay tôi đã hái quả ngọt vì mức tăng cao hơn nhiều so với kênh đầu tư vàng, chứng khoán”.

Nắm bắt được nhu cầu đầu tư bạc của người dân, các doanh nghiệp kinh doanh như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Ancarat hay như Ngân hàng Sacombank cũng đưa ra các sản phẩm bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích trữ. Hiện, do nhu cầu tăng cao, các cửa hàng bán bạc thương hiệu luôn trong tình trạng “cháy hàng”, thậm chí các cửa hàng bán giấy hẹn từ 2 - 3 tháng mới giao bạc vật chất.

Xu hướng đầu tư mới

Trong nhiều năm, khi nhắc tới kim loại quý, nhà đầu tư Việt Nam thường chỉ nghĩ tới vàng. Tuy nhiên, những biến động mạnh của kinh tế toàn cầu, lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt, nới lỏng đan xen cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế đang khiến bạc dần bước ra khỏi “vùng trũng” của thị trường, trở thành một kênh đầu tư được quan tâm nhiều hơn tại Việt Nam.

Từ một kim loại chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và trang sức, bạc đang được nhìn nhận lại với vai trò tài sản đầu tư, thậm chí là “người em tiềm năng” của vàng trong giai đoạn 2025-2026.

Trên thị trường thế giới, bạc có vị thế đặc biệt khi vừa mang tính kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp chiến lược. Khoảng hơn một nửa nhu cầu bạc toàn cầu đến từ các lĩnh vực sản xuất như điện tử, pin, năng lượng mặt trời, xe điện, y tế và công nghệ cao. Điều này khiến giá bạc không chỉ phản ứng với các yếu tố tiền tệ như lãi suất, lạm phát hay tỷ giá USD, mà còn chịu tác động trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng kinh tế và xu hướng chuyển đổi năng lượng.

Nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng “hết hàng” với sản phẩm bạc thỏi

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, lĩnh vực tiêu thụ lượng bạc lớn, nhu cầu bạc được dự báo tiếp tục tăng trong trung và dài hạn. Song song với đó, những bất ổn địa chính trị, rủi ro suy thoái kinh tế và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khiến giới đầu tư toàn cầu có xu hướng quay lại các tài sản phòng thủ, trong đó có kim loại quý.

Đáng chú ý, so với vàng, bạc có mức giá thấp hơn rất nhiều, biên độ dao động lớn hơn. Khi vàng bước vào chu kỳ tăng, bạc thường tăng mạnh hơn; ngược lại, khi thị trường điều chỉnh, bạc cũng giảm sâu hơn. Chính đặc điểm này khiến bạc hấp dẫn với những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn để tìm kiếm lợi suất lớn.

Cần thận trọng

Bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng bạc cho hay, giai đoạn vừa qua giá bạc tăng tốc rất mạnh và biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn vàng rất nhiều. Giống như vàng, giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử. Những yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá bạc được chỉ ra: Bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện, mà nhu cầu thực tế là có.

Các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ xanh, nên nhu cầu bạc là thật. Bạc được định giá bằng đồng USD. Khi đồng đô la Mỹ giảm giá, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc có xu hướng tăng. Hiện nay, đồng USD đang ở mức đáy kể từ cuối năm 2022 nên bạc đang được định giá bằng đồng tiền yếu hơn, dẫn đến việc tăng giá.

Giá bạc đã tăng nhanh trong năm 2025 và biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn vàng

Ông Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế cho biết, giá vàng tăng do giá thế giới, địa chính trị bất ổn, kinh tế biến động. Vàng là tài sản trú ẩn, trong thời gian qua nhiều ngân hàng trung ương tập trung mua vàng. Trong khi vàng tăng giá, kim loại quý vốn được ví như “anh em song sinh” với vàng là bạc, thậm chí có hiệu suất tăng cao hơn vàng trong 1 năm qua.

Ông Long cho rằng, bạc là một kênh đầu tư mới, cần phải “tìm hiểu kỹ, kiên nhẫn, tránh đầu tư theo đám đông, không vay tiền để mua bạc”. “Đầu tư cái mới cần hiểu rõ bản chất. Bạc có thể là cơ hội, nhưng chỉ dành cho người đủ kiến thức, kỷ luật và kiên nhẫn”, ông Long nhấn mạnh.

Về cơn “sốt bạc” trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) phân tích, trong bối cảnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh, bạc dần trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Nhiều người cho rằng đây có thể là kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, vị chuyên gia cảnh báo rằng đằng sau đó là những rủi ro tiềm ẩn mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.

Giá bạc tăng mạnh thời gian qua là kết quả của nhiều yếu tố cùng hội tụ, từ nhu cầu đầu tư, tiêu thụ công nghiệp đến kỳ vọng nới lỏng tiền tệ toàn cầu. Nhưng chính tốc độ tăng quá nhanh ấy lại tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh sâu.

“Bạc có biên độ biến động lớn hơn vàng rất nhiều. Khi tăng, nó có thể tăng gấp rưỡi, nhưng khi giảm, có thể mất giá chỉ trong vài phiên giao dịch. Nếu nhà đầu tư không có hiểu biết và kỷ luật, khả năng thua lỗ là rất cao”. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy, Trường ĐH Nguyễn Trãi

“Bạc có biên độ biến động lớn hơn vàng rất nhiều. Khi tăng, nó có thể tăng gấp rưỡi, nhưng khi giảm, có thể mất giá chỉ trong vài phiên giao dịch. Nếu nhà đầu tư không có hiểu biết và kỷ luật, khả năng thua lỗ là rất cao”, ông Huy nói.

Hiện không ít người đổ xô mua bạc với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Theo ông Huy, đây là dấu hiệu đáng lo, bởi khi thị trường đang “nóng”, giá đã phần nào phản ánh kỳ vọng cao nhất của đám đông. “Người mua muộn dễ trở thành người gánh rủi ro cho những người đã chốt lời trước đó”, vị chuyên gia nói thêm.

Bên cạnh rủi ro giá, một vấn đề khác nằm ở chất lượng và minh bạch của thị trường bạc trong nước. Không giống vàng - khi loại hàng hóa này vốn có hệ thống quản lý, kiểm định và niêm yết giá rõ ràng, thị trường bạc hiện vẫn mang tính tự phát.

Ông Nguyễn Quang Huy cảnh báo, việc thiếu chuẩn hóa về chất lượng khiến người dân dễ mua phải bạc kém tuổi, pha tạp hoặc hàng không rõ nguồn gốc. “Thị trường bạc nhìn thì có vẻ hấp dẫn, nhưng khi đầu tư cần vô cùng tỉnh táo. Đừng để tâm lý đám đông dẫn dắt quyết định tài chính của mình”, ông Huy nói.