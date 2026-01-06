Ông Trump cảnh báo một quốc gia

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật (4/1) cho biết Hoa Kỳ có thể tăng thuế quan đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Điều này đang làm gia tăng áp lực lên quốc gia Nam Á trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại vẫn chưa đi đến hồi kết.

"(Thủ tướng Narendra) Modi là một người tốt. Ông ấy biết tôi không hài lòng, và điều quan trọng là phải làm cho tôi hài lòng," Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

"Họ vẫn đang giao dịch, và chúng ta có thể tăng thuế quan đối với họ rất nhanh chóng," Trump nói khi trả lời câu hỏi về việc Ấn Độ mua dầu của Nga.

Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán thương mại chưa có hồi kết. Tháng 7 năm ngoái, Mỹ công bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% như một hình phạt vì Ấn Độ mua quá nhiều dầu của Nga.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump và đang tháp tùng ông, cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Nga và thuế quan cao hơn đối với Ấn Độ đã giúp hạn chế nhập khẩu dầu của Ấn Độ.

Graham đang ủng hộ dự luật áp thuế quan lên tới 500% đối với các quốc gia như Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga. Các hành động của ông Donald Trump là lý do chính khiến Ấn Độ hiện đang mua "ít dầu Nga hơn đáng kể," Graham nói.

Ajay Srivastava, người sáng lập viện nghiên cứu thương mại Global Trade Research Initiative, cho biết xuất khẩu của Ấn Độ hiện đang phải chịu thuế suất 50% của Mỹ, trong đó 25% liên quan đến việc mua dầu thô của Nga.

Mặc dù các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cắt giảm nhập khẩu sau các lệnh trừng phạt, ông cho biết, việc mua vào vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, khiến Ấn Độ rơi vào "vùng xám chiến lược".

"Sự mơ hồ không còn hiệu quả nữa", Srivastava nói, kêu gọi Ấn Độ cần nêu rõ lập trường của mình về dầu mỏ Nga. Ông cảnh báo rằng ngay cả việc ngừng hoàn toàn cũng có thể không chấm dứt được áp lực từ Mỹ.

Bất chấp mức thuế quan cao, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 11, mặc dù lượng hàng xuất khẩu giảm hơn 20% từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2025. Trong bối cảnh New Delhi đang tìm cách đạt được thỏa thuận thương mại với Washington, chính phủ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu công bố thông tin hàng tuần về việc mua dầu của Nga và Mỹ để giải quyết những lo ngại của Mỹ.

Ông Modi đã nói chuyện với ông Trump ít nhất ba lần kể từ khi thuế quan được áp đặt. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ đã gặp các quan chức thương mại Mỹ vào tháng trước, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa điđến hồi kết.

Theo Reuters﻿