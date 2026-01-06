Giá bạc tiếp đà tăng mạnh

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.929.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.020.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 99 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 10 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 78.287.000 đồng/thỏi (mua vào) và 80.667.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 10:07 ngày 6/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 78,1 USD một ounce.

Giá bạc tăng mạnh, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào cuối tuần, làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi một quá trình chuyển đổi chính trị thích hợp diễn ra, mặc dù Ngoại trưởng Marco Rubio đã ra tín hiệu rằng Washington có đòn bẩy để đạt được mục tiêu của mình mà không cần trực tiếp cai trị đất nước.

Các nhà đầu tư cũng tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, dẫn đầu là báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu, để hiểu rõ hơn về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Năm ngoái, giá bạc tăng vọt gần 150% do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hạn chế nguồn cung, nhu cầu công nghiệp và đầu tư mạnh mẽ, và các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi. Trung Quốc, quốc gia sản xuất 60-70% lượng bạc tinh luyện toàn cầu, cũng đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu trong năm nay, làm trầm trọng thêm thâm hụt cơ cấu.