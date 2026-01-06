Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc tiếp đà tăng mạnh

06-01-2026 - 13:39 PM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới duy trì đà tăng.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.929.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.020.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng 99 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 10 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 78.287.000 đồng/thỏi (mua vào) và 80.667.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 10:07 ngày 6/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 78,1 USD một ounce.

Giá bạc tăng mạnh, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào cuối tuần, làm gia tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi một quá trình chuyển đổi chính trị thích hợp diễn ra, mặc dù Ngoại trưởng Marco Rubio đã ra tín hiệu rằng Washington có đòn bẩy để đạt được mục tiêu của mình mà không cần trực tiếp cai trị đất nước.

Các nhà đầu tư cũng tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, dẫn đầu là báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu, để hiểu rõ hơn về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Năm ngoái, giá bạc tăng vọt gần 150% do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm hạn chế nguồn cung, nhu cầu công nghiệp và đầu tư mạnh mẽ, và các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi. Trung Quốc, quốc gia sản xuất 60-70% lượng bạc tinh luyện toàn cầu, cũng đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu trong năm nay, làm trầm trọng thêm thâm hụt cơ cấu.

Giá bạc tăng hơn 160% trong 1 năm: Kênh trú ẩn an toàn?

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai bán nhiều dầu thô nhất cho Việt Nam?

Ai bán nhiều dầu thô nhất cho Việt Nam? Nổi bật

Ông Trump cảnh báo một quốc gia

Ông Trump cảnh báo một quốc gia Nổi bật

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi

Ồ ạt mua Starbucks giá 0 đồng, tưởng sale "khủng" ai ngờ là… lỗi

13:34 , 06/01/2026
Thêm kèo mua Mitsubishi Destinator giá mềm chơi Tết: Thực tế còn từ 745 triệu đồng, vẫn rẻ hơn Territory

Thêm kèo mua Mitsubishi Destinator giá mềm chơi Tết: Thực tế còn từ 745 triệu đồng, vẫn rẻ hơn Territory

11:50 , 06/01/2026
Nông dân vùng cao đưa địa lan Tết xuống núi tránh rét tái tê

Nông dân vùng cao đưa địa lan Tết xuống núi tránh rét tái tê

10:11 , 06/01/2026
Giá gạo tại nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới leo thang kỷ lục, quốc gia láng giềng liền nhận tin vui

Giá gạo tại nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới leo thang kỷ lục, quốc gia láng giềng liền nhận tin vui

10:07 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên