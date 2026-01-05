Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc quay đầu tăng mạnh

05-01-2026 - 09:40 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt tăng.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng mạnh trở lại. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.945.000 đồng/lượng (bán ra). Trong 1 năm qua, giá bạc thỏi trong nước đã tăng gần 160%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 76.186.476 đồng/thỏi (mua vào) và 78.533.137 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:38 ngày 5/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 75,8 USD/ounce, tăng 4,39% so với ngày hôm trước.

Diễn biến tăng giá này khớp với dự báo tuần trước của giới phân tích, rằng nhà đầu tư sẽ tìm đến công cụ trú ẩn sau việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1. Trong tháng qua, giá bạc đã tăng 30,42% và tăng 153,28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale dự báo thị trường bạc có thể đối mặt với những vấn đề thanh khoản nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi Trung Quốc bắt đầu siết chặt xuất khẩu từ ngày 1.1.

“Trung Quốc cung cấp khoảng 60–70% lượng bạc tinh luyện toàn cầu, vì vậy động thái này được kỳ vọng sẽ khiến nguồn cung bạc tinh luyện bị thắt chặt đáng kể – có thể làm giảm tới 30% lượng bạc xuất khẩu của Trung Quốc. Trong bối cảnh thâm hụt toàn cầu kéo dài (khoảng 200–230 triệu ounce, trong khi nhu cầu năm 2025 vượt 1,24 tỉ ounce), các biện pháp hạn chế này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt” - các nhà phân tích cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, SocGen cho rằng thị trường phương Tây có thể được “giải tỏa” phần nào, do họ không kỳ vọng Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế đối với bạc nhập khẩu, ngay cả khi bạc vừa được xếp vào danh mục kim loại chiến lược.

“Thông qua các nguồn tin trong ngành, chúng tôi được biết sẽ có thông tin rõ ràng vào giữa tháng 1 về kết quả phân tích theo Điều 232,” các nhà phân tích cho hay. “Theo quan điểm của chúng tôi, rất khó để hình dung Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế lên bạc, đặc biệt là các thỏi bạc 1.000 ounce. Nếu điều đó xảy ra, tình trạng căng thẳng trên thị trường OTC sẽ leo thang nghiêm trọng, do các lô hàng xuất khẩu từ Mỹ gần như sẽ bị ngừng trệ.

Hiện thị trường đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt mang tính khu vực đối với các thỏi bạc 1.000 ounce, bao gồm tại Trung Quốc, London và Ấn Độ, kéo theo mức phí bảo hiểm vật chất tăng cao tại các thị trường chủ chốt”.

