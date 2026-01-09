Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau vụ pate Cột Đèn Hải Phòng, tiếp tục phát hiện và thu giữ lô rượu cốm không hóa đơn chứng từ

09-01-2026 - 19:24 PM | Thị trường

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa phát hiện và thu giữ lô hàng 880 lít rượu hương cốm không hóa đơn chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Hợp Thành.

Sau vụ pate Cột Đèn Hải Phòng của công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ lô hàng thực phẩm không hóa đơn chứng từ - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai, trong đợt cao điểm kiểm tra và kiểm soát thị trường nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ công tác liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 9, Công an xã Hợp Thành và Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh rượu tại thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai.

Qua quá trình làm việc, đoàn kiểm tra xác định cơ sở kinh doanh này do ông L.P.L làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời, chủ cơ sở cũng không có giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh mặt hàng có điều kiện.

Kiểm kê thực tế tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện tổng cộng 880 lít rượu hương cốm đang được lưu trữ tại cơ sở. Số lượng rượu này được đóng trong 44 can nhựa và mỗi can có dung tích 20 lít.

Sau vụ pate Cột Đèn Hải Phòng của công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ lô hàng thực phẩm không hóa đơn chứng từ - Ảnh 2.

Hơn 800 lít rượu cốm không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có nhãn mác cũng như không thể hiện thông tin về nguồn gốc hay xuất xứ trên bao bì. Chủ cơ sở là ông L.P.L cũng không cung cấp được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay tài liệu pháp lý nào để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô rượu này.

Căn cứ trên giá trị thị trường, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị số hàng vi phạm này là 26,4 triệu đồng. Do đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục điều tra và xử lý theo các khung hình phạt của pháp luật.

Sau vụ pate Cột Đèn Hải Phòng của công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ lô hàng thực phẩm không hóa đơn chứng từ - Ảnh 3.

Sau vụ pate Cột Đèn Hải Phòng của công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ lô hàng thực phẩm không hóa đơn chứng từ - Ảnh 4.

Trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ năm 2026, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhằm ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng khi lưu thông trên thị trường. Qua đó, đảm bảo thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

Đức Minh

