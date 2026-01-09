Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MG RX5 'xả kho' giảm sốc 244 triệu đồng trước Tết: Giá ngang xe cỡ B, gây sức ép cực lớn lên Mitsubishi Xforce và Kia Seltos

09-01-2026 - 20:30 PM | Thị trường

Trong đợt ưu đãi cuối năm, MG RX5 bản LUX sản xuất 2024 được áp dụng mức giảm sâu hiếm thấy ở phân khúc SUV hạng C, khiến giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

MG RX5 đang được giảm trực tiếp tới 244 triệu đồng tại một số đại lý ở miền Bắc, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn khoảng 585 triệu đồng. Theo các tư vấn viên, mức ưu đãi này áp dụng cho những chiếc RX5 phiên bản LUX sản xuất năm 2024, thuộc diện xe tồn kho và đang được đẩy mạnh bán ra trước Tết Nguyên đán.

MG RX5 bản LUX được đại lý giảm sâu trước Tết để xả kho xe sản xuất 2024. Ảnh: Đại lý

So với giá niêm yết 829 triệu đồng, mức giảm sâu giúp MG RX5 trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C có giá tiếp cận thấp nhất thị trường ở thời điểm hiện tại. Ưu đãi chủ yếu mang tính chất xả kho, số lượng xe không nhiều và thường đi kèm điều kiện nhận xe sớm, giới hạn về màu sắc hoặc cấu hình còn lại tại đại lý.

Với mức giá sau giảm chỉ quanh 580–590 triệu đồng, MG RX5 hiện rơi xuống vùng giá của nhiều mẫu SUV đô thị cỡ B như Mitsubishi Xforce (599-680 triệu đồng), Kia Seltos (599-724 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (725-838 triệu đồng). Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V vẫn đang có giá bán thực tế phổ biến từ khoảng 700 triệu đồng trở lên, ngay cả khi đã áp dụng khuyến mãi.

RX5 cạnh tranh bằng giá trong phân khúc SUV hạng C đang giảm nhiệt. Ảnh: Đại lý

MG RX5 được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2023, định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, trong bối cảnh phân khúc này đang cạnh tranh gay gắt, mẫu xe đến từ thương hiệu MG gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với các đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc về thương hiệu, độ nhận diện cũng như hệ thống dịch vụ hậu mãi. Bên cạnh đó, RX5 cũng không sở hữu lợi thế rõ rệt về các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao hay khả năng giữ giá khi bán lại.

Về vận hành, MG RX5 sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Các trang bị an toàn trên RX5 gồm 6 túi khí, camera 360 độ, cùng các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao, trong khi nhiều đối thủ cùng phân khúc đã bắt đầu phổ cập các tính năng an toàn chủ động trên nhiều phiên bản.

Xe trang bị camera 360 độ nhưng chưa có gói hỗ trợ lái nâng cao. Ảnh: Đại lý

Dù MG Việt Nam không công bố doanh số chi tiết, RX5 được đánh giá là có sức tiêu thụ không quá khả quan trên thị trường. Việc đến năm 2026 vẫn còn xe sản xuất 2024 nằm tại đại lý và phải giảm sâu hơn 200 triệu đồng để xả hàng cho thấy mẫu C-SUV này đang chịu áp lực đầu ra đáng kể, nhất là trong bối cảnh các đối thủ như Mazda CX-5 hay Ford Territory liên tục điều chỉnh giá bán và ưu đãi để duy trì doanh số.

Theo Bảo Lâm

