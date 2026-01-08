Mercedes-Benz tung ưu đãi đầu năm mới - tổng giá trị cao nhất là 68 triệu đồng, miễn phí bảo dưỡng 2 năm

Theo thông báo mới nhất từ Mercedes-Benz Việt Nam, doanh nghiệp này bắt đầu triển khai chuỗi chương trình ưu đãi áp dụng từ ngày 07/01/2026 đến hết ngày 28/02/2026. Chương trình bao phủ hầu hết các phân khúc xe chủ lực của hãng, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và xe thuần điện.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt ưu đãi lần này nằm ở phân khúc xe thuần điện. Mercedes-Benz Việt Nam tập trung hỗ trợ hạ tầng sạc cho khách hàng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng xe điện. Theo đó, những người mua các dòng xe điện như EQB 250+ FL, EQE 500 4MATIC, EQS 580 4MATIC hay các dòng cao cấp hơn như Mercedes-Maybach EQS 680 và G 580 EQ sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá hơn 68 triệu đồng. Phiếu mua hàng này được sử dụng để trang bị trọn bộ giải pháp sạc tiện nghi, bao gồm một bộ sạc treo tường Wallbox và một bộ sạc di động Flexible Charger.

Giải pháp này giúp người dùng giải quyết bài toán nạp năng lượng cho xe một cách linh hoạt, đồng thời thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh mà hãng đang theo đuổi.





Các dòng xe xăng cũng nhận được ưu đãi lên đến 66 triệu đồng.

Đối với các dòng xe động cơ đốt trong phổ biến như C-Class, GLC và E 200 (W214) sản xuất năm 2025, hãng đưa ra hai phương án lựa chọn khác nhau để phù hợp với nhu cầu tài chính của từng cá nhân.

Ở lựa chọn thứ nhất, khách hàng sẽ nhận được gói quà tặng bảo vệ và duy trì giá trị xe bao gồm hai năm bảo hiểm vật chất từ Bảo Việt cùng với hai năm bảo dưỡng miễn phí tại hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền.

Nếu không chọn gói quà tặng nêu trên, khách hàng có thể chuyển sang lựa chọn thứ hai là giảm giá trực tiếp vào giá bán xe. Mức giảm cụ thể là 55 triệu đồng đối với các phiên bản thuộc dòng C-Class và 66 triệu đồng đối với dòng GLC cũng như các phiên bản của dòng E 200 mới.

Riêng đối với dòng SUV hạng sang cỡ lớn GLS 450 4MATIC, hãng áp dụng chính sách tặng một năm bảo hiểm vật chất. Chương trình này dành cho cả phiên bản nâng cấp GLS 450 4MATIC FL và phiên bản giới hạn GLS 450 4MATIC FL Edition 30.

Cần lưu ý rằng tất cả các hình thức ưu đãi như bảo hiểm, phiếu bảo dưỡng hay phiếu mua thiết bị sạc đều không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba. Để được hưởng các chính sách này, người mua xe cần hoàn tất các thủ tục thanh toán trong khoảng thời gian hiệu lực của chương trình.

Đây được xem là động thái nhằm ổn định thị phần của Mercedes-Benz tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường xe sang ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu khác nhau.