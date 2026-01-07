Xe hybrid giá 800 triệu của BYD dừng bán ở thị trường nội địa - chuyện gì xảy ra?

Theo thông tin từ Car News China, mẫu xe SUV hybrid Sealion 6 (tên nội địa là Song Plus) chính thức bị BYD loại khỏi danh mục sản phẩm kinh doanh nội địa.

Hiện tại, dòng xe này đã không còn xuất hiện trên trang chủ của mạng lưới bán hàng Ocean Network thuộc BYD. Đây là bước đi nhằm dọn đường cho sự xuất hiện của mẫu xe kế nhiệm mang tên Sealion 06 với những nâng cấp về thiết kế và nền tảng công nghệ.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh BYD vừa đạt cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bán được hơn 1 triệu xe ra thị trường nước ngoài trong năm 2025.﻿

Tuy nhiên, việc rút lui tại thị trường quê nhà không đồng nghĩa với sự kết thúc của dòng xe này trên phạm vi thế giới. BYD vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh Sealion 6 tại các thị trường quốc tế.

BYD Sealion 6 vẫn sẽ được phân phối chính hãng tại thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu kinh doanh năm 2025, dòng xe Sealion 6 và các biến thể liên quan vẫn duy trì sức hút rất lớn với người tiêu dùng. Riêng tại Trung Quốc, dòng Song Plus đã đạt doanh số hơn 400.000 chiếc trong năm vừa qua trước khi chính thức dừng kinh doanh.

Nếu tính tổng thể dòng sản phẩm Song với nhiều biến thể khác nhau, con số này lên tới gần 790.000 xe và đóng góp khoảng 17% vào tổng doanh số của toàn tập đoàn BYD. Tính đến tháng 10 năm 2025, lượng xe Sealion 6 và các phiên bản tương đương được bàn giao trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 1,5 triệu chiếc.

Ở thị trường Đông Nam Á, nhà máy của hãng tại Thái Lan hiện là trung tâm cung ứng quan trọng với sản lượng tích lũy đạt hơn 70.000 xe.

Hoạt động sản xuất tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ mà còn phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu sang các khu vực lân cận. Ở các quốc gia châu Âu như Đức và Vương quốc Anh, mẫu xe này vẫn ghi nhận mức tiêu thụ ổn định. Ngay cả tại thị trường Nhật Bản, mẫu SUV này cũng đang được định vị ở phân khúc cao cấp và nhận được sự quan tâm đáng kể từ người mua xe.

Do vậy, việc duy trì Sealion 6 cho các thị trường xuất khẩu giúp hãng tối ưu dây chuyền sản xuất và tận dụng sự phổ biến của dòng xe này tại các khu vực đang trong giai đoạn đầu của quá trình điện hóa.

Mẫu SUV thuần điện Sealion 06 với nhiều công nghệ mới sẽ thay thế mẫu xe hybrid tiền nhiệm ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Trong khi đó, việc ra mắt Sealion 06 tại Trung Quốc giúp hãng giữ vững lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ nội địa bằng những công nghệ mới nhất. Chiến lược tách biệt dòng sản phẩm giữa nội địa và quốc tế cho thấy sự linh hoạt trong quản lý danh mục sản phẩm của BYD.

Riêng thị trường Việt Nam, nguồn cung Sealion 6 dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng do việc dừng bán tại Trung Quốc. Cơ sở sản xuất/lắp ráp tại Thái Lan vẫn đang tăng tốc để đảm bảo kịp tiến độ giao xe cho khách hàng.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 được phân phối với 2 phiên bản gồm Dynamic giá 839 triệu và Premium giá 936 triệu đồng. ﻿