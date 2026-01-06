Hyundai tiếp tục chơi lớn ngay đầu năm mới: Santa Fe, Palisade giảm cao nhất 220 triệu

Chương trình ưu đãi với tên gọi "Đón năm mới - Chốt deal hời" vừa được Hyundai Thành Công triển khai nhằm mục đích kích cầu, đón đầu mùa mua sắm cận Tết Nguyên đán. Đồng thời đây cũng được xem là động thái gia tăng sức cạnh tranh và hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận các dòng xe phổ thông lẫn cao cấp dễ dàng hơn.

Điểm nhấn trong ưu đãi lần này tập trung vào hai mẫu SUV đầu bảng là Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade. Cụ thể, mẫu xe Santa Fe nhận được gói ưu đãi có tổng trị giá cao nhất lên tới 220 triệu đồng. Khoản ưu đãi này là sự kết hợp giữa việc giảm giá bán trực tiếp tại hệ thống đại lý cùng các quyền lợi gia tăng khác. Khách hàng mua Santa Fe trong thời gian này còn được tặng Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và nâng thời hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km.

Hyundai Santa Fe được nhiều ưu đãi tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe phiên bản 2025 sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm đi cùng chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Không gian nội thất của xe nổi bật với cụm màn hình cong Panorama 12,3 inch và hộc để đồ khử khuẩn UV-C. Cuối năm 2025 vừa qua, Hyundai Thành Công cũng đã cho ra mắt mẫu Santa Fe hybrid, đây hứa hẹn sẽ là mẫu xe ăn khách trong năm 2026 nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu (khoảng 5,5 - 6,2L/100km).

Tương tự, mẫu SUV lớn nhất trong dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam là Palisade cũng được áp dụng mức ưu đãi tối đa 200 triệu đồng. Mức hỗ trợ này bao gồm khuyến mại giảm giá trực tiếp và quyền lợi thẻ hội viên hạng Bạch kim.

Palisade cũng sở hữu kích thước tổng thể khá lớn trong phân khúc (4.995 x 1.975 x 1.785 mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense và ghế công thái học không trọng lực bọc da Nappa. Mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự vận hành êm ái nhờ động cơ dầu R2.2 công suất 200 mã lực kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Đàn anh của Santa Fe là Palisade cũng được ưu đãi lên đến 200 triệu đồng.

Việc giảm giá sâu cho hai dòng xe gầm cao này không chỉ giúp người mua tiết kiệm chi phí ban đầu mà còn tạo điều kiện để các dòng xe cao cấp của Hyundai mở rộng thị phần trước các đối thủ cùng phân khúc.

Bên cạnh các dòng xe cao cấp, các mẫu xe thuộc phân khúc phổ thông của Hyundai cũng nằm trong danh sách hưởng lợi từ chương trình. Mẫu sedan hạng B Hyundai Accent nhận được mức ưu đãi tổng cộng 64 triệu đồng, bao gồm cả chính sách gia hạn bảo hành lên 8 năm. Hai mẫu SUV dành cho đô thị là Hyundai Tucson và Hyundai Creta lần lượt nhận mức hỗ trợ 58 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu MPV 7 chỗ Stargazer không chỉ được giảm giá 96 triệu đồng mà còn là một trong những mẫu xe được Hyundai ưu tiên nâng mức bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km. Ngay cả mẫu xe nhỏ nhất là Grand i10 cũng được hãng xe Hàn Quốc áp dụng chính sách gia hạn bảo hành tương tự.

Đức Minh