Mazda CX-5 định đoạt sớm phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam: Lập kỷ lục doanh số, Ford Territory ‘tắt hy vọng’ ngược dòng

Mazda CX-5 ghi nhận doanh số vượt 2.000 xe trong tháng 12/2025, qua đó thiết lập mức bán cao nhất của mẫu SUV hạng C này kể từ đầu năm tại thị trường Việt Nam.

Theo công bố từ Mazda Việt Nam, kết quả trên giúp CX-5 tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời vượt qua mức hơn 1.766 xe đạt được trong tháng 11. Đà tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, đặc biệt ở nhóm xe gầm cao cỡ trung.

Mazda CX-5 ghi nhận doanh số vượt 2.000 xe trong tháng 12/2025. Ảnh: Đại lý

Việc CX-5 bứt tốc trong tháng cuối năm giúp tổng doanh số cộng dồn năm 2025 tiệm cận mốc 17.000 xe, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe đóng góp lớn nhất vào tổng lượng xe tiêu thụ của Mazda trong năm qua.

Bên cạnh yếu tố thị trường, chính sách ưu đãi và điều chỉnh giá bán thực tế tại đại lý được xem là một trong những nguyên nhân chính giúp CX-5 đạt kết quả tích cực. Mức giá giao dịch của mẫu SUV này trong thời gian gần đây thấp hơn đáng kể so với đầu năm, tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Doanh số cả năm gần 17.000 xe, Ford Territory khó có cơ hội vượt qua. Ảnh: Đại lý

Với kết quả này, cơ hội để Ford Territory vượt qua Mazda CX-5 trong cuộc đua doanh số gần như đã khép lại. Tính đến hết tháng 11/2025, mẫu SUV nhà Ford ghi nhận lượng tiêu thụ cộng dồn 11.124 xe. Như vậy, để có thể vượt CX-5 trong bảng xếp hạng doanh số cả năm, Territory buộc phải bán hơn 7.000 xe chỉ trong tháng 12/2025, con số rất khó xảy ra tại thị trường Việt Nam, ngay cả trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ford Territory khó lòng vượt qua được Mazda CX-5. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc SUV hạng C, CX-5 hiện cạnh tranh trực tiếp với Ford Territory, Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator, Kia Sportage và Honda CR-V. Dẫu vậy, nhiều khả năng mẫu SUV nhà Mazda lại có thêm một năm nữa làm “vua” ở phân khúc này.

Mazda CX-5 hiện được phân phối tại Việt Nam với nhiều phiên bản sử dụng động cơ xăng, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng cá nhân.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến về Việt Nam cuối năm sau, có thể dùng động cơ hybrid. Ảnh: AP Team

Bên cạnh phiên bản hiện hành, Mazda CX-5 thế hệ mới cũng đã được hé lộ kế hoạch về Việt Nam vào cuối năm sau. Mẫu xe này từng xuất hiện tại sự kiện trưng bày của Mazda Việt Nam dưới dạng xe nhập Nhật, chưa phải bản thương mại. Theo thông tin một nguồn đáng tin cậy, CX-5 thế hệ mới dự kiến bán ra từ khoảng tháng 11/2026, có thể được trang bị động cơ hybrid, kích thước lớn hơn đời hiện tại và giá bán dự kiến khoảng 1,1 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp, tuy nhiên các thông số chính thức vẫn chưa được công bố.