Ngay cả thị trường cuồng Toyota Innova cũng sắp phải khai tử mẫu MPV này, nhưng lý do khác hoàn toàn Việt Nam

Theo nguồn tin từ Autocar, Toyota đang lên kế hoạch chấm dứt vòng đời của Innova Crysta tại Ấn Độ vào khoảng tháng 3/2027. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, bởi Toyota Innova và Innova Crysta từng là cái tên định hình phân khúc MPV tại quốc gia đông dân này suốt hơn hai thập kỷ.

Toyota Innova từng là mẫu xe định hình phân khúc MPV tại Ấn Độ. Innova và Innova Crysta kết hợp đã thống trị phân khúc này hơn hai thập kỷ, và có vẻ như vòng đời của mẫu MPV này đang đi đến hồi kết. Ảnh: Toyota

Vẫn bán chạy, nhưng không còn “phù hợp”

Toyota Innova Crysta vẫn là lựa chọn rất được ưa chuộng nhờ độ bền bỉ, tin cậy và tính thực dụng cao. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở doanh số mà đến từ các quy định mới. Cụ thể, tiêu chuẩn CAFE 3 (Corporate Average Fuel Efficiency, tạm dịch: chuẩn tiêu thụ nhiên liệu trung bình toàn hãng) sắp được áp dụng tại Ấn Độ yêu cầu mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO₂ trung bình của toàn bộ dải sản phẩm phải thấp hơn đáng kể.

Với đặc thù là một mẫu MPV sử dụng động cơ diesel dung tích lớn, Innova Crysta vô tình trở thành “gánh nặng” trong bài toán CAFE của Toyota.

Hybrid trở thành chiến lược chủ lực

Toyota Innova Crysta hiện vẫn rất được ưa chuộng nhờ tính thực dụng, bền bỉ và đáng tin cậy trong phân khúc MPV cao cấp. Tuy nhiên, các quy định CAFE 3 sắp tới với tiêu chuẩn khắt khe hơn về mức tiêu thụ nhiên liệu là một trong những nguyên nhân chính khiến Innova Crysta bị khai tử.

Khi Hycross vừa ra mắt, Toyota gặp phải nhiều vấn đề như thiếu hụt nguồn cung bán dẫn. Điều này đã dẫn đến quyết định bản cũ vẫn tồn tại ngay cả khi bản mới đã được phân phối. Ảnh: Car and Bike

Toyota đã xây dựng chiến lược để đáp ứng các quy định mới, trong đó xe hybrid động cơ xăng nhiều khả năng là hướng đi chủ đạo. Trong những năm tới, danh mục sản phẩm của Toyota sẽ có thêm nhiều mẫu hybrid, và Innova Hycross là một ví dụ điển hình.

Danh mục xe hybrid sẽ giúp Toyota tích lũy “siêu tín chỉ”, yếu tố quan trọng để các hãng xe đạt chuẩn CAFE 3. Trong cách tính CAFE, mỗi mẫu full hybrid được tính tương đương hai xe, giúp nhà sản xuất dễ dàng đạt mục tiêu phát thải CO₂ trung bình cho toàn bộ dải sản phẩm.

Ở thời điểm hiện tại, mỗi chiếc Innova Hycross hybrid được bán ra giúp Toyota giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của hãng gấp đôi so với tác động tăng lên khi bán các mẫu SUV và MPV chạy diesel.

So với các mẫu khác, một chiếc MPV diesel như Innova Crysta lại làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, và đó chính là lý do Toyota quyết định “khai tử” Crysta.

Câu chuyện “khai tử rồi hồi sinh”

Thực tế, Toyota Innova Crysta từng bị ngừng bán vào năm 2025, đúng thời điểm Innova Hycross ra mắt. Tuy nhiên, khi đó Toyota gặp nhiều khó khăn như thiếu hụt chip bán dẫn, thời gian chờ xe Hycross kéo dài trong khi nhu cầu với MPV diesel vẫn cao. Kết quả là Crysta được đưa trở lại thị trường.

Dẫu vậy, phiên bản tái xuất này đã bị “cắt giảm” đáng kể: chỉ còn động cơ diesel 2.4L tăng áp, hộp số sàn và không có tùy chọn số tự động. Theo giới thạo tin, việc loại bỏ hộp số tự động là chủ ý của Toyota nhằm tránh ảnh hưởng đến doanh số của Innova Hycross.

Khoảng trống khó lấp đầy

Dù Toyota Innova Hycross đã có mặt trên thị trường, nhiều ý kiến cho rằng mẫu MPV hybrid này vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế vị trí mà Innova Crysta để lại, đặc biệt với nhóm khách hàng chuộng động cơ diesel.

Dù thị trường đã có Innova Hycross, nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe này vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống mà Innova Crysta để lại. Ảnh: Toyota

Hiện tại, Toyota vẫn chưa có một phương án thay thế trực tiếp cho Innova Crysta. Thị trường sẽ phải chờ xem liệu các đối thủ như Mahindra, Tata hay Hyundai có tung ra một mẫu MPV cỡ trung, động cơ diesel hoặc hybrid, để lấp vào khoảng trống này hay không.

Sau khi thông tin được đăng tải, Toyota đã lên tiếng cho biết hãng không bình luận về các sản phẩm tương lai, đồng thời nhấn mạnh chiến lược "đa lộ trình", trong đó mọi công nghệ truyền động đều đóng vai trò quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.