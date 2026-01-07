Ảnh minh họa

Truyền thông địa phương Iran đưa tin nước này đã phát hiện một mỏ vàng lớn tại mỏ Shadan, thuộc sở hữu tư nhân ở tỉnh Nam Khorasan, phía đông đất nước. Hãng thông tấn Fars mô tả đây là một trong những mỏ quan trọng nhất của Iran.

Theo báo cáo, mạch quặng mới được phát hiện chứa khoảng 7,95 triệu tấn quặng vàng oxit và 53,1 triệu tấn quặng vàng sunfua. Trong đó, quặng oxit thường dễ khai thác hơn và có chi phí thấp hơn đáng kể. Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran xác nhận trữ lượng mỏ vàng Shadan đã tăng đáng kể sau phát hiện này.

Iran không chỉ sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ hai và dầu mỏ lớn thứ tư toàn cầu, mà còn nằm trong top 15 quốc gia giàu khoáng sản nhất thế giới. Theo website của Bộ Ngoại giao Iran, nước này có hơn 68 loại khoáng sản, với trữ lượng kẽm lớn nhất thế giới, đồng và sắt lớn thứ 9, chì lớn thứ 11 và vàng lớn nhất khu vực Trung Đông.

Iran hiện có 15 mỏ vàng, trong đó mỏ Zarshouran, nằm ở phía tây bắc là mỏ lớn nhất. Tuy nhiên, nước này chưa công bố chính thức tổng lượng dự trữ vàng quốc gia. Các quan chức ngân hàng trung ương cho biết trong những năm gần đây, Iran đã tăng mạnh việc mua vàng nhằm củng cố nền kinh tế.

Vào tháng 9/2025, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, Mohammadreza Farzin, cho biết ngân hàng này nằm trong top 5 ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất thế giới trong giai đoạn 2023-2024, theo hãng tin ISNA. Ông Yekta Ashrafi, một quan chức khác của ngân hàng trung ương, cho biết việc tăng dự trữ vàng được kỳ vọng sẽ giúp Iran ổn định kinh tế, đặc biệt trước sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nền kinh tế Iran chịu tác động nặng nề từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây, chủ yếu liên quan đến chương trình hạt nhân. Trong bối cảnh lạm phát cao và đồng rial liên tục mất giá so với đô la Mỹ, vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người dân Iran.

Việc phát hiện mỏ vàng Shadan được kỳ vọng sẽ đóng góp vào nguồn cung vàng trong nước và hỗ trợ chiến lược dự trữ kim loại quý của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng quá trình khai thác và chế biến quặng sẽ cần nhiều năm để đưa vào sử dụng thương mại, đồng thời chịu tác động từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị trong khu vực.

Việc Iran mở rộng trữ lượng vàng và tăng cường mua vàng từ thị trường quốc tế phản ánh chiến lược dài hạn nhằm ổn định kinh tế, giảm thiểu tác động từ lạm phát và rủi ro ngoại hối, đồng thời tăng cường vị thế tài chính của quốc gia trong bối cảnh nhiều bất ổn toàn cầu.