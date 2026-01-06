Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu dầu thô về Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 739 nghìn tấn với trị giá hơn 391 triệu USD, giảm 38,7% về lượng và giảm 42,4% về trị giá so với tháng 10.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm nước ta nhập khẩu hơn 12,3 triệu tấn dầu thô, trị giá hơn 7 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% về lượng nhưng giảm 6,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, Kuwait đang là nhà cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với thị phần trên 80%. Kể từ đầu năm đến nay, nước ta nhập khẩu từ thị trường này hơn 9,9 triệu tấn dầu thô, trị giá hơn 5,5 tỷ USD, tuy nhiên giảm 7% về lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá giảm 7%, tương ứng 562 USD/tấn.

Đứng thứ 2 là Nigeria với gần 800 nghìn tấn, trị giá hơn 458 triệu USD, tăng 14% về lượng nhưng giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu bình quân 573 USD/tấn, giảm 7%.

Brunei là nhà cung cấp lớn thứ 3 với hơn 86 nghìn tấn, trị giá gần 50 triệu USD, giảm 47% về lượng và giảm 52% về trị giá. Giá giảm 10%, tương ứng 646 USD/tấn.

Dù được đánh giá là quốc gia giàu tài nguyên và là nước sản xuất dầu, xuất khẩu mạnh dầu thô, tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn phải nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu từ các quốc gia khác. Nguyên nhân là do sản lượng khai thác trong nước giảm dần. Hàng năm, Việt Nam chi một lượng lớn ngoại tệ lớn để nhập khẩu nhóm hàng nguyên nhiên liệu (bao gồm than các loại, dầu thô, xăng dầu các loại và khí đốt hóa lỏng) để phục vụ sản xuất và tiêu dùng, phát triển kinh tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kuwait có trữ lượng dầu mỏ ước tính khoảng 101 tỷ thùng, theo các số liệu của OPEC và các tổ chức năng lượng quốc tế khác. Kuwait là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ và đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu. Quốc gia này chủ yếu khai thác dầu từ mỏ Burgan, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới.

Theo phân tích về triển vọng thị trường dầu mỏ năm 2026 của Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia ING, thị trường dầu mỏ toàn cầu đứng trước một nghịch lý ngày càng rõ nét, đó là trong khi các yếu tố nền tảng về cung - cầu đang vẽ nên một bức tranh dư cung kéo dài với triển vọng giá thấp, thì bối cảnh địa chính trị lại tiềm ẩn những rủi ro có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng này. Đây được xem là một trong những giai đoạn khó lường nhất của thị trường năng lượng trong thập kỷ qua.

Nguồn cung toàn cầu được ước tính tăng khoảng 2,1 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu chỉ tăng khiêm tốn ở mức 800.000 thùng/ngày. Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent trên sàn ICE được dự báo sẽ chỉ đạt trung bình khoảng 57 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức cần thiết để đảm bảo cân bằng ngân sách của nhiều quốc gia xuất khẩu dầu. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) cũng dự báo giá dầu Brent và WTI sẽ tiếp tục giảm lần lượt xuống mức trung bình năm 2026 là 56 USD/thùng và 52 USD/thùng.