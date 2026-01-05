Ảnh minh họa

Theo Oilprice, khí hóa lỏng (LNG) từ Nga đang tìm thấy thị trường ngày càng mở rộng tại Trung Quốc, bất chấp các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu và Mỹ.

Theo dữ liệu từ Kpler được Reuters trích dẫn, công ty Novatek của Nga đã xuất khẩu 21 lô hàng LNG sang Trung Quốc từ cơ sở Arctic LNG 2 trong năm 2025. Dự án này, với sự tham gia của hai tập đoàn Trung Quốc CNPC và CNOOC, mỗi bên nắm giữ 10% cổ phần, đang chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, một lô hàng LNG từ cơ sở Portovaya của Gazprom, cũng chịu lệnh trừng phạt, đã được vận chuyển tới Trung Quốc.

Tổng lượng xuất khẩu LNG của Nga sang Trung Quốc trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục, với sản lượng xuất khẩu trong tháng 9 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, từ 751.000 tấn lên 1,6 triệu tấn. Novatek ước tính đã bán hơn 1 triệu tấn LNG từ Arctic LNG 2 cho Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11. Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tăng tốc rõ rệt từ tháng 8, với báo cáo của Vortexa vào tháng 9 cho biết có 6 tàu chở LNG đang di chuyển từ bán đảo Gydan.

Sự gia tăng mạnh mẽ của các lô hàng LNG Nga diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chung đối với LNG tại Trung Quốc giảm sút trong phần lớn năm 2025 so với năm 2024. Tuy nhiên, đến cuối năm, nhập khẩu LNG đã hồi phục, ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tháng 11, nhập khẩu LNG vào Trung Quốc đạt 6,94 triệu tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa dừng ở đó, dữ liệu ban đầu từ Kpler cho thấy con số này trong tháng 12 còn lên tới 7,17 triệu tấn.

Nguyên nhân của xu hướng giảm trong phần lớn năm 2025 được cho là do nhu cầu yếu và sản lượng khí đốt tự nhiên trong nước tăng, cùng với việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống, đặc biệt là từ Nga thông qua dự án Power of Siberia. Nhìn chung, nhập khẩu LNG của Trung Quốc trong năm 2025 dự kiến vẫn thấp hơn tổng lượng nhập khẩu năm 2024, khi nhu cầu tích trữ khí đốt tăng cao.

Việc LNG Nga tiếp tục đổ vào thị trường Trung Quốc bất chấp lệnh trừng phạt phản ánh khả năng thích ứng của các nhà xuất khẩu Nga và vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu sơ bộ từ LSEG cho thấy Mỹ đã xuất khẩu 111 triệu tấn LNG vào năm 2025, trở thành quốc gia đầu tiên vượt qua ngưỡng 100 triệu tấn trong một năm. Khối lượng này đưa xuất khẩu của Mỹ vượt gần 20 triệu tấn so với Qatar và cao hơn khoảng 23 triệu tấn so với mức năm 2024, củng cố vị thế của nước này là nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới.﻿

Theo Oilprice﻿