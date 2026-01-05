Ảnh minh họa

Theo các đại biểu OPEC+ và nhiều nguồn tin trong ngành, liên minh các nước sản xuất dầu mỏ này dự kiến duy trì sản lượng dầu ở mức ổn định ít nhất đến hết quý I/2026, bất chấp những biến động chính trị ngày càng phức tạp tại nhiều khu vực trọng yếu.

Quyết định đã được thông qua tại cuộc họp cấp cao của OPEC+ diễn ra vào ngày 4/1, trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu đang đối mặt với nguồn cung dư thừa, tăng trưởng nhu cầu yếu và áp lực giảm giá kéo dài.

OPEC+ cung cấp khoảng một nửa sản lượng dầu thô của thế giới. Hiện nay, 8 quốc gia thuộc OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đang thực hiện các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện. Nhóm này đã nhất trí từ tháng 11 năm ngoái về việc tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 1 đến tháng 3, với lý do nhu cầu theo mùa suy yếu trong những tháng đầu năm.

Theo các đại biểu, lập trường này vẫn không thay đổi, ngay cả khi môi trường địa chính trị trở nên bất ổn hơn, bao gồm những diễn biến mới liên quan đến Venezuela cũng như căng thẳng hiếm hoi giữa các đồng minh Trung Đông.

“Trong bối cảnh thị trường đang dư cung và giá dầu chịu áp lực lớn, OPEC+ không có nhiều động lực để nới lỏng sản lượng trong ngắn hạn”, một nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán nội bộ cho biết.

Giá dầu đã giảm hơn 18% trong năm 2025, ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch Covid-19. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng nguồn cung toàn cầu, không chỉ từ OPEC+ mà còn từ các nhà sản xuất ngoài khối, trong khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm hơn dự kiến.

Các tổ chức phân tích thị trường hiện ngày càng gia tăng dự báo về tình trạng dư cung đáng kể trong năm 2026, khiến triển vọng giá dầu trung hạn tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, ưu tiên hàng đầu của OPEC+ được cho là ổn định thị trường và ngăn giá dầu giảm sâu hơn, thay vì phản ứng mạnh trước các yếu tố địa chính trị.

Một trong những yếu tố gây chú ý thời gian gần đây là diễn biến chính trị tại Venezuela, sau khi Mỹ bất ngờ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ Mỹ có thể đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành năng lượng Venezuela trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định khả năng Venezuela nhanh chóng tăng mạnh sản lượng là rất thấp. Dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, sản lượng hiện tại của quốc gia Nam Mỹ này chỉ chiếm chưa đến 1% nguồn cung toàn cầu.

“Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, việc phục hồi đáng kể sản lượng của Venezuela cũng sẽ mất nhiều năm”, một chuyên gia năng lượng nhận định. Do đó, các đại biểu OPEC+ cho rằng những diễn biến tại Caracas chưa đủ để tác động đến chính sách cung ứng trong ngắn hạn, dù có thể trở nên quan trọng hơn vào cuối năm.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng OPEC có lịch sử duy trì sự đoàn kết ngay cả trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn, từ xung đột Iran – Iraq cho đến các lệnh trừng phạt quốc tế đối với những nhà sản xuất lớn. Tổng hợp các yếu tố, giới phân tích nhận định OPEC+ hiện đang tập trung cao độ vào mục tiêu ổn định giá dầu, trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu toàn cầu còn mong manh và rủi ro dư cung vẫn hiện hữu.

Việc giữ nguyên sản lượng trong suốt quý I/2026 được xem là lựa chọn thận trọng và an toàn nhất, giúp liên minh này tránh làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung, đồng thời duy trì dư địa điều chỉnh chính sách khi thị trường có những thay đổi rõ ràng hơn trong nửa cuối năm.