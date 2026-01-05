Ảnh minh họa

Trung Quốc vừa giới thiệu sản phẩm “gạo khoai tây” – một loại lương thực thay thế gạo truyền thống, giàu protein và chỉ số đường huyết thấp, nhằm thúc đẩy an ninh lương thực và đáp ứng xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh.

Sản phẩm được phát triển tại huyện Qiaojia, tỉnh Vân Nam, sử dụng công nghệ tái tổ hợp chuỗi tinh bột tiên tiến. Khoai tây tươi được xử lý và tạo hình thành các hạt nhỏ tương tự hạt gạo, với đường kính 0,5–1 mm. Quy trình này giữ lại 90% giá trị dinh dưỡng của khoai tây, đồng thời tăng hàm lượng protein lên 27% so với gạo trắng thông thường.

Ngoài ra, “gạo khoai tây” giúp hạn chế đáng kể hiện tượng tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn, chỉ bằng khoảng 1/5 so với gạo truyền thống, phù hợp với người mắc tiểu đường, người cao tuổi và nhóm tiêu dùng quan tâm sức khỏe.

Dây chuyền sản xuất gạo khoai tây đầu tiên tại Vân Nam đi vào hoạt động từ tháng 11/2025, với công suất thiết kế khoảng 1.000 tấn mỗi năm. Sản phẩm bắt đầu được bán trên toàn quốc từ tháng 3/2026, với giá 16,5 nhân dân tệ/500 gram – cao hơn nhiều so với gạo trắng (2–3 nhân dân tệ/500 gram). Theo doanh nghiệp, để sản xuất 1 tấn gạo khoai tây cần 2,5 tấn khoai tây tươi, khiến chi phí nguyên liệu chiếm khoảng 12 nhân dân tệ/500 gram.

Về cách sử dụng, gạo khoai tây đã được nấu chín sơ bộ bằng công nghệ tiệt trùng áp suất cao, không cần vo hay ngâm. Người tiêu dùng có thể nấu trực tiếp bằng nồi cơm điện, với lượng nước ít hơn và thời gian ngắn hơn so với gạo trắng. Một số người dùng đánh giá cơm có độ dẻo vừa phải, hương khoai tây nhẹ, tuy còn cảm giác hơi sạn và vị đắng nhẹ – điều mà nhà sản xuất đang nỗ lực cải thiện.

Trung Quốc hiện là nước sản xuất khoai tây lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khoai tây tươi có hàm lượng nước cao, dễ hư hỏng và đòi hỏi điều kiện bảo quản nghiêm ngặt. Việc chuyển khoai tây thành “gạo” khô, có thời hạn sử dụng dài giúp giảm lãng phí, nâng cao giá trị nông sản và giải quyết thách thức bảo quản.

Trong chiến lược quốc gia, khoai tây đã được định vị là cây lương thực chính thứ tư, sau gạo, lúa mì và ngô. Các chuyên gia nông nghiệp đánh giá việc phát triển sản phẩm từ khoai tây, có hình thức và cách sử dụng tương tự gạo, mì hay bánh bao, sẽ dễ dàng hòa nhập vào thói quen ăn uống truyền thống.

Công nghệ này còn có tiềm năng mở rộng sang các vùng khác ở Trung Quốc và các nước đang phát triển, góp phần cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Các nghiên cứu tiếp theo cũng hướng tới áp dụng quy trình cho các loại cây giàu tinh bột khác như khoai lang, đồng thời giảm chi phí sản xuất và cải thiện hương vị.

“Gạo khoai tây không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm lành mạnh và tiện lợi mà còn hỗ trợ chiến lược quốc gia, giảm áp lực lên đất canh tác và tăng cường an ninh lương thực,” ông Guo Huachun, giáo sư Đại học Nông nghiệp Vân Nam, nhận định.