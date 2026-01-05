Ông Phạm Nhật Vượng bán xe điện '0 đồng'

Sau khi kết thúc chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" năm 2025, VinFast vừa công bố chi tiết chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" cho năm 2026. Trọng tâm của chương trình này là chính sách hỗ trợ khách hàng sở hữu xe điện với giá "0 đồng".

Cụ thể, người tiêu dùng không cần phải chi trả một phần giá trị tài sản tại thời điểm mua xe theo các hình thức vay trả góp truyền thống, mà có thể lựa chọn phương thức sở hữu xe điện không cần vốn đối ứng. Trong cơ chế này, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh để khách hàng tham gia vay vốn tại các ngân hàng và tổ chức tài chính đối tác. Việc giải ngân toàn bộ giá trị xe dựa trên sự phối hợp giữa các bên, đi kèm mức lãi suất ưu đãi, giúp người mua giảm bớt áp lực về tài chính ban đầu.

Có thể hình dung cụ thể, nếu một khách hàng chọn mua mẫu xe điện VF 6 có giá niêm yết khoảng 700 triệu đồng, theo cách vay trả góp cũ, họ thường phải thanh toán trước tối thiểu 20%, tương đương 140 triệu đồng vốn tự có. Với chính sách mới, khách hàng không cần chuẩn bị số tiền mặt này mà có thể nhận xe ngay, sau đó mới bắt đầu chi trả dần cả gốc và lãi hàng tháng cho ngân hàng. Tương tự với dòng xe máy điện Feliz S có giá khoảng 27 triệu đồng, người mua cũng không cần bỏ ra ngay từ 5 đến 8 triệu đồng tiền đối ứng mà vẫn sở hữu được phương tiện để sử dụng ngay lập tức.

Khách hàng không cần trả trước tiền vốn đối ứng vẫn có thể nhận xe điện.

Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế bảo lãnh từ phía nhà sản xuất thực chất là một hình thức hỗ trợ giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn. Dù mức lãi suất được công bố là hấp dẫn, người mua vẫn cần tính toán khả năng chi trả định kỳ để đảm bảo tính ổn định về dòng tiền cá nhân. Việc triển khai giải pháp tài chính này được xem là nỗ lực trong việc hạ thấp ngưỡng gia nhập thị trường cho những nhóm khách hàng nhạy cảm về vốn đầu tư ban đầu.

Ngoài ô tô điện, các dòng xe máy điện cũng nhận được nhiều ưu đãi từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh".

Bên cạnh giải pháp về vốn, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đưa ra các chính sách giảm giá trực tiếp vào giá bán niêm yết. Cụ thể, các dòng ô tô điện cao cấp như VF 8 và VF 9 nhận được mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá trị xe. Đối với các dòng ô tô phổ thông gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, xe điện EC Van và dòng xe Green, mức hỗ trợ là 6% giá xe. Đồng thời, tất cả các mẫu xe máy điện cũng được áp dụng mức giảm 6% tương tự trong đợt này.

Về hạ tầng sạc, ô tô cá nhân được miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết ngày 30/06/2027 và xe máy điện đến hết ngày 31/05/2027. Riêng các dòng xe máy điện mới có tính năng đổi pin dự kiến ra mắt trong Quý I/2026 sẽ được miễn phí đổi pin trong vòng 6 tháng. Đối với các đối tác kinh doanh vận tải, chính sách miễn phí sạc được áp dụng trong khung giờ thấp điểm và giảm 50% trong khung giờ cao điểm

Toàn bộ chương trình hỗ trợ này sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 trên phạm vi toàn quốc. Việc đẩy mạnh mạng lưới hậu mãi và hệ thống trạm sạc cũng được đơn vị này tiếp tục triển khai để hỗ trợ người dùng trong quá trình vận hành thực tế.