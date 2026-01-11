Vỡ mộng, các hãng xe Mỹ - Nhật - Hàn - EU đua nhau 'quay xe' làm xe giá rẻ: Giá trung bình dự kiến khoảng 800 triệu đồng, người tiêu dùng 'lợi đơn lợi kép'

Theo Business Insider, thị trường xe điện thế giới bước sang năm 2026 với những dấu hiệu chững lại rõ rệt sau một giai đoạn tăng trưởng nóng.

Các báo cáo mới nhất cho thấy doanh số bán xe điện đã bắt đầu hạ nhiệt từ tháng 9/2025. Ngay cả Tesla, doanh nghiệp vốn dẫn đầu thị trường Mỹ, cũng không nằm ngoài vòng xoáy sụt giảm doanh số này. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên bắt nguồn từ việc các khoản trợ cấp liên bang dành cho xe điện đã chính thức hết hạn. Những rào cản về chi phí đang buộc các tập đoàn ô tô lớn phải tính toán lại toàn bộ lộ trình phát triển trong tương lai.

Hãng hãng xe lớn đã từ bỏ xe điện hạng sang.

Trong bối cảnh đó, hàng loạt ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã công bố kế hoạch cắt giảm các dự án đầy tham vọng. Tập đoàn Ford vừa quyết định dừng dây chuyền sản xuất mẫu bán tải thuần điện F-150 nổi tiếng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng ghi nhận khoản lỗ sổ sách lên tới 19,4 tỷ USD liên quan đến các khoản đầu tư vào công nghệ pin.

Tương tự, hãng xe Volkswagen cũng thông báo tạm dừng sản xuất mẫu xe điện minivan ID. Buzz trong năm 2026 để chờ đợi những tín hiệu khả quan hơn từ thị trường vào năm sau.

Làn sóng điều chỉnh chiến lược này tiếp tục lan rộng sang các nhà sản xuất khác như General Motors và Stellantis. General Motors dự báo sẽ chịu mức lỗ khoảng 6 tỷ USD trong quá trình tái cơ cấu mảng xe điện.

Trong khi đó, Stellantis đã có một quyết định gây bất ngờ khi khai tử toàn bộ danh mục xe hybrid cắm điện (PHEV) của mình. Quyết định này bao gồm cả mẫu Jeep Wrangler 4xe, một sản phẩm từng giữ vị trí bán chạy nhất trong phân khúc.

Những con số này phản ánh áp lực tài chính đè nặng lên các doanh nghiệp khi nhu cầu của người tiêu dùng không còn duy trì được sự hưng phấn như giai đoạn trước.

Người tiêu dùng sẽ có cơ hội sở hữu xe điện giá rẻ trong tương lai.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định rằng sự rút lui này không đồng nghĩa với việc các hãng từ bỏ xe điện. Ngược lại, đây là một bước lùi cần thiết để các hãng xe tiến vào phân khúc xe điện giá rẻ vốn có tiềm năng khai phá lớn hơn.

Theo dữ liệu từ Automotive News, giá trung bình của một chiếc xe điện mới tại Mỹ đã chạm ngưỡng 50.077 USD. Mức giá quá cao này khiến người tiêu dùng bình dân gặp khó khăn khi tiếp cận. Dữ liệu từ NerdWallet chỉ ra rằng một người mua xe điện trung bình phải trả trước hơn 6.500 USD và gánh khoản nợ hàng tháng gần 750 USD trong suốt 6 năm.

Áp lực nợ vay mua ô tô tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục 1,66 nghìn tỷ USD vào năm 2024, vượt qua cả nợ thẻ tín dụng và nợ sinh viên. Thực tế này cho thấy các dòng xe điện hạng sang như Rivian R1S giá 77.000 USD hay Lucid Air giá lên tới 250.000 USD đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Do đó, thị trường đang chứng kiến một cuộc đua mới ở phân khúc xe điện dưới 30.000 USD (gần 800 triệu đồng). Nissan đã khởi động lại mẫu xe điện Leaf với giá 29.000 USD, trong khi Chevrolet cũng đưa mẫu Bolt trở lại với mức giá tương đương để thu hút nhóm khách hàng phổ thông.

Các hãng xe khác như Toyota, Subaru và Kia cũng đồng loạt tham gia vào cuộc chiến giá cả này với các mẫu xe điện có giá khởi điểm quanh mức 35.000 USD. Thậm chí, thương hiệu Slate được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos dự kiến ra mắt xe bán tải điện với mức giá chỉ hơn 20.000 USD vào mùa thu năm nay.

Sự thay đổi này được cho là kết quả của việc các chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu đã bắt đầu được khấu trừ hết. Sau nhiều năm đầu tư vào nhà máy pin và dây chuyền sản xuất, các hãng xe hiện có thể cung cấp sản phẩm với mức giá sát thực tế hơn.

Việc chuyển hướng sang các dòng xe điện giá rẻ là lộ trình tất yếu để duy trì sự tồn tại của ngành công nghiệp này trong những năm tới.

Đồng thời, sự chuyển dịch này của các hãng như Ford, Toyota, Subaru và Kia đang mang lại lợi ích đơn lợi kép cho người tiêu dùng toàn cầu. Khách hàng giờ đây có cơ hội sở hữu những mẫu xe điện từ các thương hiệu danh tiếng với mức giá dễ tiếp cận.

Riêng tại Việt Nam, các hãng xe trên đều đang là những thương hiệu dẫn đầu thị trường, do đó hoàn toàn có thể kỳ vọng về 1 làn sóng phổ cập xe điện giá rẻ diễn ra mạnh mẽ. ﻿