5 chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất 2026

1. iPhone 15 Pro Max

Nếu như năm ngoái chiếc máy này còn là niềm mơ ước xa xỉ thì bước sang đầu năm 2026, iPhone 15 Pro Max đã trở thành món hời lớn nhất phân khúc cận cao cấp. Với mức giá dao động khoảng 18,5 - 20 triệu đồng, người dùng được trải nghiệm trọn vẹn khung viền Titan siêu nhẹ và bền bỉ, khắc phục hoàn toàn điểm yếu nặng nề của dòng 14 Pro Max tiền nhiệm.

Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu camera zoom quang 5x (tetraprism), mang lại khả năng chụp xa ấn tượng mà dòng Pro thường không có được. Quan trọng hơn, chuẩn sạc USB-C trên thiết bị này đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong năm 2026, giúp bạn chỉ cần một sợi cáp duy nhất cho mọi thiết bị từ MacBook, iPad đến điện thoại, loại bỏ hoàn toàn sự phiền toái của cáp Lightning cũ kỹ.

2. iPhone 15

Trong khi iPhone 16 vẫn còn giữ giá khá cao, iPhone 15 bản tiêu chuẩn (cũ) đang nổi lên như một lựa chọn "ăn chắc mặc bền" với mức giá cực kỳ dễ chịu, chỉ khoảng 11 - 13 triệu đồng. Lý do khiến model này đáng mua hơn hẳn các đời trước nằm ở sự đồng bộ về thiết kế: sở hữu Dynamic Island hiện đại và cổng sạc USB-C.

Cầm chiếc máy này ra đường năm 2026, ngoại hình của nó không hề thua kém iPhone 17 mới ra mắt. Hiệu năng từ con chip A16 Bionic vẫn quá dư thừa cho mọi nhu cầu từ lướt TikTok, chỉnh sửa video CapCut cho đến chơi các tựa game phổ biến như Liên Quân hay EA Sports FC Mobile. Mua iPhone 15 lúc này là bạn đang mua sự an tâm và tính tương thích lâu dài trong ít nhất 3-4 năm tới.

3. iPhone 14 Pro

Với những ai không thích kích thước quá khổ của dòng Max nhưng lại dị ứng với màn hình 60Hz chậm chạp trên các dòng iPhone thường, iPhone 14 Pro là "chân ái" duy nhất trong tầm giá 13 - 15 triệu đồng. Dù đã ra mắt được vài năm, cụm 3 camera "trân châu" cùng màn hình ProMotion 120Hz vẫn là đẳng cấp mà ngay cả iPhone 16 thường cũng không chạm tới được. Trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, tính năng Always-on Display và camera chính 48MP giúp chiếc máy này vẫn giữ nguyên chất "Pro" sang trọng.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ tình trạng pin vì dòng 14 Pro có dung lượng pin khiêm tốn hơn các người anh em dòng Plus hay Max.

4. iPhone 12 Pro Max

Nếu ngân sách chỉ vỏn vẹn trên dưới 10 triệu đồng nhưng bạn vẫn muốn sở hữu một chiếc máy có màn hình lớn 6.7 inch để giải trí, iPhone 12 Pro Max là ứng cử viên sáng giá nhất năm 2026. Đây là chiếc máy đánh dấu sự thay đổi thiết kế sang khung viền vuông vức vẫn còn được áp dụng đến tận bây giờ, khiến nó không hề bị lỗi mốt về mặt thẩm mỹ.

Dù không có màn hình tần số quét cao, nhưng tấm nền OLED Super Retina XDR vẫn cho khả năng hiển thị xuất sắc, độ sáng tốt và màu sắc trung thực. Hỗ trợ 5G đầy đủ cũng là điểm cộng lớn giúp thiết bị này không bị tụt hậu về kết nối mạng so với các đàn em. Một lưu ý nhỏ là hãy chọn những máy đã được thay pin mới chất lượng cao để đảm bảo thời gian sử dụng trong ngày.

5. iPhone 13

Thay thế vị trí của các dòng máy cũ kỹ như iPhone 11 hay XR, iPhone 13 chính thức trở thành chiếc điện thoại "quốc dân" trong năm 2026 với mức giá chạm đáy chỉ từ 7 - 9 triệu đồng.

Không màu mè hoa mỹ, iPhone 13 chinh phục người dùng thực dụng nhờ sự ổn định tuyệt vời: pin trâu, máy mát và kích thước cầm nắm vừa vặn. Con chip A15 Bionic dù không mới nhưng vẫn hoạt động trơn tru với các tác vụ hàng ngày và được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm vài năm nữa. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho học sinh, sinh viên hoặc những người cần một chiếc máy phụ (máy cỏ) cao cấp để chạy xe công nghệ, nghe gọi và liên lạc mà không lo hỏng vặt.