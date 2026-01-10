Sau một thời gian ngắn thử nghiệm hình thức cho thuê, Honda Việt Nam đã công bố lộ trình mới nhằm thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận người dùng đối với dòng xe điện cao cấp CUV e:.

Trước đó, từ ngày 14/7/2025, doanh nghiệp này chỉ triển khai mô hình cho thuê xe trọn gói tại 19 đại lý ủy nhiệm ở ba thành phố lớn bao gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Theo chính sách cũ, người dùng phải đặt cọc số tiền 2.000.000 VND và chi trả phí dịch vụ hàng tháng ở mức 1.472.727 VND.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ hãng Honda, một chính sách bán hàng mới sẽ được áp dụng dự kiến từ ngày 26/3/2026. Thay vì chỉ được thuê xe, khách hàng hiện nay đã có thể trực tiếp sở hữu phương tiện thông qua hai lựa chọn mua sắm cụ thể. Đối với phương án mua trọn gói bao gồm cả xe cùng với 2 pin và 2 bộ sạc, mức giá được công bố là 65.000.000 VND.

Trong khi đó, những người mua muốn tiết kiệm chi phí ban đầu có thể chọn mua xe điện không kèm pin với giá 45.000.000 VND. Ở lựa chọn này, người dùng sẽ trả thêm một khoản phí thuê pin hàng tháng ở mức 250.000 VND.



Xe máy điện Honda CUV e: sẽ thổi thêm sức nóng cạnh tranh vào thị trường.

Động thái này của hãng được đánh giá là sẽ thổi thêm sức nóng cạnh tranh vào thị trường xe điện trong thời gian tới. Bởi, trong cùng phân khúc và tầm giá với xe điện CUV e: đang có một số cái tên nổi bật như: VinFast Feliz, DatBike Quantum S1....

Về mặt kỹ thuật, Honda CUV e: được định vị là dòng xe điện cao cấp với trọng lượng bản thân 118 kg cùng kích thước tổng thể lần lượt là 1.893 x 664 x 1.101 mm. Mẫu xe này sở hữu độ cao yên 765 mm và khoảng sáng gầm 143 mm, giúp mang lại tư thế lái thoải mái và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ có công suất định mức 4,2 kW và đạt công suất tối đa 6,0 kW tại 3.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Nguồn năng lượng chính được cung cấp bởi hai khối pin Lithium-ion Honda Mobile Power Pack e: có khả năng tháo rời. Theo kết quả thử nghiệm nội bộ, xe điện CUV e: đạt tốc độ tối đa khoảng 80 km/h và có khả năng di chuyển quãng đường 73 km sau mỗi lần sạc đầy trong vòng 6 tiếng.

Mâu xe sở hữu thiết kế khá hiện đại.

Bên cạnh các thông số vận hành, dòng xe này còn được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại cùng màn hình TFT 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng My Honda+. Toàn bộ các giao dịch liên quan đến việc thuê pin và tra cứu trạm sạc đều được thực hiện thông qua nền tảng kỹ thuật số này.

Tính năng an toàn của xe được đảm bảo bởi hệ thống phanh CBS. Hệ thống giảm xóc bao gồm ống lồng giảm chấn thủy lực phía trước và cụm càng nhún phía sau, giúp xe vận hành ổn định.

Song song với việc thay đổi mô hình kinh doanh, đơn vị sản xuất cũng công bố kế hoạch phát triển hạ tầng năng lượng để hỗ trợ người dùng. Hệ thống trạm đổi pin tự động mang tên Honda e: Swap Battery Station dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 4 năm 2026. Tiếp đó, vào tháng 6 năm 2026, các trạm sạc pin tập trung cũng sẽ được triển khai tại các đại lý với công suất đầu sạc 1200W.

Ông Daiki Mihara, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Honda Motor khẳng định: "Việc xây dựng hạ tầng sạc là yếu tố thiết yếu để mọi khách hàng có thể tự tin vận hành phương tiện xanh".

Việc điều chỉnh chính sách từ cho thuê sang bán đứt cho thấy bước đi chiến lược của Honda trong việc thương mại hóa dòng xe điện tại thị trường Việt Nam. Sự kết hợp giữa việc thiết lập tủ đổi pin và xây dựng hạ tầng trạm sạc được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái đầy đủ cho người sử dụng xe điện Honda trong thời gian tới.