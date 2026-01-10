Xe máy điện Honda UC3 chính thức ra mắt tại Việt Nam: đi Hà Nội - Hải Phòng chỉ trong 1 lần sạc, giá bán vẫn còn là ẩn số

Ngày 10/1, Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện hoàn toàn mới Honda UC3, đánh dấu bước đi cụ thể và rõ ràng hơn trong chiến lược điện hóa xe hai bánh của hãng tại thị trường Việt Nam.

Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng thiết kế "Intelligent Urban Life Partner" – Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị. Theo HVN, mẫu xe hướng tới việc mang lại trải nghiệm di chuyển hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu Honda suốt nhiều thập kỷ, bao gồm độ bền, an toàn và tính tiện dụng.

Về thiết kế, Honda UC3 sở hữu phong cách hiện đại, tối giản. Các đường cong mềm mại chạy dọc thân xe, kết hợp với phần đuôi vòm cong đặc trưng, tạo nên dấu ấn nhận diện riêng biệt. Mẫu xe được giới thiệu với hai phiên bản: Tiêu chuẩn (màu Xanh ngọc trai Tahiti và Trắng ngọc trai) và Đặc biệt (màu Đen thiên thạch). Hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang, lấy cảm hứng từ mẫu mô tô điện Honda WN7, giúp tổng thể xe mang hơi hướng công nghệ và tương lai rõ nét.

Về sức mạnh, xe sử dụng mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda tự phát triển, cho công suất tối đa 6,0 kW, đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện ngập nước – một yếu tố quan trọng với giao thông đô thị Việt Nam. Tốc độ tối đa đạt 80 km/h, trong khi khả năng tăng tốc từ 0–20 m được Honda cho biết tương đương các dòng xe xăng phân khối 160cc.

Đáng chú ý, Honda UC3 là mẫu xe đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN sử dụng pin LFP cố định (Lithium sắt phốt phát), đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136. Pin có dung lượng 3,174 kWh, được đặt cố định dưới sàn xe, giúp tối ưu không gian cốp với dung tích lên tới 26 lít. Nhờ hệ thống phanh tái sinh, xe có thể đạt quãng đường di chuyển khoảng 120 km cho mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WMTC.

Về an toàn và tiện ích, Honda UC3 được trang bị phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái (Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm) cùng chế độ hỗ trợ lùi, giúp người dùng linh hoạt hơn trong không gian hẹp. Màn hình TFT 5 inch hiện đại hỗ trợ kết nối Honda RoadSync®, cho phép liên kết với điện thoại thông minh qua Bluetooth để nghe gọi, dẫn đường và sử dụng các tiện ích khác. Xe cũng được trang bị cổng sạc phía trước mở bằng SMART Key, hộc để đồ trước dung tích lớn tích hợp cổng sạc USB-C.

Về khả năng sạc, Honda UC3 đạt chuẩn sạc CHAdeMO cho xe hai bánh. Bộ sạc 1.200 W đi kèm cho phép sạc đầy pin từ 0–100% trong khoảng 4 giờ, hoặc từ 20–80% trong khoảng 2 giờ.

Hiện tại, Honda Việt Nam chưa công bố giá bán xe máy điện UC3 tại thị trường nước ta. Tuy nhiên, giá Honda UC3 tại thị trường Thái Lan là 132.600 baht, khoảng gần 111 triệu đồng. Nếu so sánh tương quan giữa các mẫu xe điện đã phân phối thì có lẽ giá Honda UC3 tại Việt Nam sẽ mềm hơn.

Theo kế hoạch, Honda UC3 sẽ được mở bán từ tháng 6/2026 tại hệ thống HEAD kinh doanh xe điện. Giá bán chính thức sẽ được HVN công bố trước thời điểm mở bán. Đáng chú ý, Honda Việt Nam lần đầu tiên triển khai chính sách mua lại và tân trang cho xe máy điện, nhằm giảm bớt lo ngại về việc xe điện nhanh mất giá. Theo đó, các HEAD sẽ cam kết thu mua lại Honda UC3 với mức giá minh bạch, dựa trên quãng đường sử dụng, tuổi đời xe, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng thực tế.