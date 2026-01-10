Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 10-1: Arabica lao dốc

10-01-2026 - 09:38 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm với 2 loại cà phê chủ lực, trong đó giảm rất mạnh với Arabica

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 10-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 25-41 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm từ 270-320 USD/tấn.

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 25 USD/tấn, còn 3.903 USD/tấn; giá Arabica giảm 320 USD/tấn, mất mốc 8.000 USD/tấn, còn 7.880 USD/tấn.

Như vậy, giá Robusta đã giảm 3 phiên liên tiếp, tính chung cả tuần giá giảm 51 USD/tấn so với tuần trước; còn Arabica sau nhiều phiên biến động mạnh đã trở về vạch xuất phát như tuần trước.

- Ảnh 2.

Giá Arabica biến động mạnh, trở lại vạch xuất phát như tuần trước

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến điều chỉnh nhẹ từ mốc bình quân 97.900 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch hôm qua.

Việt Nam đang vào giai đoạn nước rút thu hoạch cuối vụ và sẽ cơ bản kết thúc trong tháng 1 này. Nhờ thời tiết thuận lợi cho thu hoạch gần đây, chất lượng cà phê rất tốt do được hái ở tỉ lệ chín cao và phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Không phải Philippines hay Ấn Độ, đây mới là ‘thủ phạm’ khiến gạo Việt Nam, Thái Lan đón tin buồn: Giá giảm 44% vì một động thái


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

