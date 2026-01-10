Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải Accent hay Creta, đây mới là 'vua doanh số' mới của Hyundai tại Việt Nam

10-01-2026 - 07:05 AM | Thị trường

Trong năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số hơn 9.000 chiếc, chiếm khoảng 17% tổng doanh số của hãng.

Cả năm 2025, Hyundai bán được 53.229, Tucson chiếm hơn 17% - vua doanh số mới của hãng là đây - Ảnh 1.

Theo báo cáo mới đây từ Hyundai Thành Công, hãng xe Hàn Quốc kết thúc năm 2025 với 53.229 xe bán ra. Riêng tháng 12/2025, có 6.704 xe bàn giao đến tay khách hàng, tăng 22,7% so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng mà hãng xe đến từ Hàn Quốc bán được nhiều xe nhất.

Sự bùng nổ doanh số trong giai đoạn nước rút cuối năm này đã góp phần hoàn thiện bức tranh kinh doanh cả năm của Hyundai Thành Công với những chuyển biến tích cực ở các phân khúc trọng điểm.

Cả năm 2025, Hyundai bán được 53.229, Tucson chiếm hơn 17% - vua doanh số mới của hãng là đây - Ảnh 2.

Hyundai ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục trong tháng 12/2025.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là sự đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu doanh số tính theo năm. Hyundai Tucson đã chính thức trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu trong năm 2025 với tổng cộng 9.243 xe được tiêu thụ, chiếm 17,36% trong tổng doanh số.

Từ khi xuất hiện ở thị trường Việt Nam, Tucson vẫn đang là mẫu xe chiến lược của hãng xe Hàn Quốc trong phân khúc crossover hạng C, cạnh tranh với Mazda CX5, Honda CR-V và gần đây nhất là Ford Territory.

Bám sát ngay sau trong bảng xếp hạng năm là Hyundai Creta với tổng doanh số đạt 9.046 xe, chiếm 17%. Trong tháng 12, Creta ghi nhận lượng bán hàng tốt nhất với 1.696 xe, đạt mức tăng trưởng 37,2% so với tháng 11.

Việc Hyundai Tucson vượt mặt Creta để trở thành "vua doanh số" mới dù ở phân khúc cao hơn đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, các chương trình ưu đãi giảm giá sâu đã tăng sức hấp dẫn của mẫu xe, khiến người dùng dễ dàng nâng cấp từ xe cỡ B lên cỡ C. Hiện tại giá của Tucson chỉ từ 769 triệu, đắt hơn phiên bản cao nhất của Creta khoảng 50 triệu.

Tiếp đó, Tucson sở hữu ưu thế vượt trội về không gian rộng rãi, đa dạng tùy chọn động cơ (Xăng, Dầu, Turbo) và công nghệ an toàn cao cấp hơn. Cuối cùng, tâm lý "mua một lần cho đáng" giúp khách hàng ưu tiên lựa chọn mẫu xe đàn anh có vị thế và trải nghiệm vận hành ổn định hơn.

Cả năm 2025, Hyundai bán được 53.229, Tucson chiếm hơn 17% - vua doanh số mới của hãng là đây - Ảnh 3.

Creta dù rẻ hơn những vẫn không thể xô đổ được cột mốc doanh số của người đàn anh Tucson

Một mẫu xe khác cũng đóng góp đáng kể vào tổng kết năm là Hyundai Accent với 7.088 xe được bàn giao. Như vậy, từ chỗ là "vua doanh số" của Hyundai trong nhiều năm, Accent hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 3. Điều này cũng phần nào phản ánh xu hướng ngày càng ưa chuộng xe gầm cao, thay vì sedan của người tiêu dùng trong nước.

Các dòng xe còn lại như Grand i10, Stargazer, Venue hay Santa Fe ghi nhận mức doanh số trong tháng 12 dao động từ 242 đến 381 xe. Những mẫu xe như Custin, Palisade và Elantra duy trì nhịp bán hàng ổn định, đóng góp vào doanh số chung của khối xe du lịch. Bên cạnh đó, phân khúc xe thương mại cũng ghi nhận kết quả khả quan với 1.218 xe bán ra trong tháng 12, nâng tổng doanh số cả năm của mảng này lên 12.882 xe.

Nhằm duy trì sức nóng từ kết quả kinh doanh năm 2025, Hyundai Thành Công đã triển khai các chiến lược mới cho năm 2026. Hãng áp dụng chính sách bảo hành mở rộng lên tới 8 năm hoặc 120.000km đi kèm các gói ưu đãi giá bán lên đến 220 triệu đồng. Những giải pháp này cùng với sự hỗ trợ lãi suất từ 0% được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tâm lý mua sắm của khách hàng trong thời gian tới.

Hyundai tiếp tục chơi lớn ngay đầu năm mới: Santa Fe, Palisade giảm cao nhất 220 triệu

Đức Minh

